El Puerto de Las Palmas invierte 131 millones de euros para ampliar muelles y ganar línea de atraque, y mejorar el servicio de bunkering

El Puerto de Las Palmas concentra inversiones por un importe conjunto de 131 millones de euros dentro del Plan de Empresa 2027 aprobado por Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, una cantidad que permitirá al recinto de la capital grancanaria ampliar sus muelles y ganar línea de atraque.

El documento económico que marca las líneas de actuación del próximo año en los puertos de la provincia de Las Palmas incluye algunas de las obras más importantes que se han proyectado para el recinto de la capital grancanaria, como la prolongación del dique Reina Sofía Sur hasta la Biblioteca del Estado y la construcción de un muelle adosado al mismo, la ampliación del Muelle Juan Sebastián El Cano y la construcción de varios duques de alba que mejorarán el servicio de bunkering.

Más del 55% de la inversión total

Estos 131 millones de euros suponen más del 55% del total de la partida prevista en el plan de empresa para los cinco puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que asciende a 236,66 millones de euros. Según la planificación que ha sido validada por el Estado, en Arinaga se invertirán 52 millones en la explanada de cinco hectáreas adosada al Muelle de Aguimes para mejorar y aumentar las operativas de barcos que transportan las piezas para la instalación de nuevos aerogeneradores en la isla.

Mientras, en el recinto de Puerto del Rosario se destinarán 51,2 millones a ala ampliación del dique del Muelle Comercial, una rampa Ro-Ro, el acondicionamiento del espacio para la ruta con Tarfaya y la conectividad eléctrica en muelles interinsulares. Finalmente, para Arrecife se ha reservado 2,46 millones para la conectividad de los muelles interinsulares y el acondicionamiento de acceso al contradique sur.

La prolongación del Reina Sofía

La obra más ambiciosa de todas las previstas para 2027 en el Puerto de Las Palmas es la prolongación del Muelle Reina Sofía otros 200 metros lineales -hasta alcanzar la altura de la Biblioteca del Estado- y concluir el proyecto que se impulsó a principios de siglo para ganar 1.300 metros y se fraccionó en fases hasta que se paralizó por la oposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Beatriz Calzada, Francisco Trujillo y Gustavo Santana durante la reunión del Plan de Empresa 2027 de la Autoridad Portuaria de Las Palmas / La Provincia

Esta etapa requiere una inversión de 20,5 millones de euros que tendrán un calado de 24,70 metros de profundidad. La jefa de Obras e Infraestructuras, Antonia Bordón, recuerda que parte de la banqueta (estructura subterránea sobre la que se asienta el dique) ya está hecha y solo quedarían 150 metros para completar los 1.300 previstos inicialmente.

Más abrigo para las dársenas interiores

Con esta obra cofinanciada con Fondos Feder, apunta la Autoridad Portuaria, se proporcionará un mayor abrigo a las dársenas interiores de La Luz, especialmente a las nuevas líneas de atraque creadas en el muelle de León y Castillo, además de ganar línea de atraque para la reparación de plataformas petrolíferas que requieren calados superiores a los 24 metros.

Un nuevo muelle adosado al dique

A esta actuación se suma la construcción de un nuevo muelle adosado al dique Reina Sofía Sur, con una longitud de 336,50 metros y una superficie de trabajo de 15.900 metros cuadrados, un espacio que podrá destinarse al menos en parte para el almacenaje y dar respuesta a las necesidades de las empresas americanas que miran hacia este puerto como enclave imprescindible para sus negocios con África.

Parte de la banqueta (estructura subterránea sobre la que se asienta el dique) ya está hecha y solo quedarían 150 metros para completar los 1.300 previstos inicialmente.

El presupuesto previsto para este proyecto asciende a 43 millones de euros.

El Juan Sebastián Elcano mira a la eólica offshore

Por otro lado, el plan de empresa contempla la ampliación del Muelle Juan Sebastián Elcano, con 466 metros lineales adicionales y una ficha financiera de 50 millones de euros. La obra, cofinanciada con fondos PORT-Eolmar, permitirá crear una explanada anexa de aproximadamente seis hectáreas y destinar esta infraestructura a la construcción, reparación, mantenimiento, transformación y desarrollo de artefactos offshore y terrestres vinculados a las energías renovables, el desarrollo sostenible y la descarbonización.

El 'bunkering' gana capacidad

Además, la Autoridad Portuaria prevé mejorar el servicio de bunkering, considerado estratégico para el Puerto de Las Palmas, mediante el proyecto Duque de alba entre diques, con un presupuesto de 17,5 millones de euros. Esta iniciativa consiste en la construcción de puntos aislados unidos por una pasarela a los muelles, en lo que pueden atracar los barcos con esloras de entre 100 y 400 metros para tomar combustible a través de tuberías de forma más segura que cuando se hace en fondeo, donde los buques pueden moverse y se aumenta el riesgo de vertidos.

Esta actuación contará con una inversión de 17,5 millones de euros y permitirá el atraque de buques de entre 100 y 400 metros de eslora, con el objetivo de aumentar la capacidad de suministro de combustible a flote.