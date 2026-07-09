Una cara nueva para la calle Fernando Guanarteme: el Ayuntamiento adjudica las obras para mejorar la accesibilidad

La Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado las obras de la sexta fase del acondicionamiento de la calle Fernando Guanarteme, que completará la renovación urbana del tramo comprendido entre las calles Viriato y Pizarro. La actuación será ejecutada por la empresa Urban2020 S.L. por un importe de 1.177.263,19 euros, con financiación del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos. Las obras fueron reactivadas el pasado mes de abril después de más de dos años de parón.

El concejal del área, Mauricio Roque, señaló que los trabajos permitirán completar la transformación de esta vía, con el objetivo de consolidar un espacio urbano más accesible y seguro para peatones, residentes, comercios y tráfico rodado.

Reordenación viaria

El proyecto plantea la creación de una plataforma urbana con criterios de calmado del tráfico. Para ello, se reordenará la sección viaria con el fin de reducir la velocidad de circulación, reforzar la seguridad vial y favorecer la convivencia entre peatones, transporte, actividad comercial y vehículos.

La remodelación abarcará una superficie superior a 7.000 metros cuadrados. De ese total, cerca de 3.200 metros cuadrados se destinarán a espacios peatonales, unos 3.400 metros cuadrados al tráfico rodado y alrededor de 460 metros cuadrados a zonas de estacionamiento y carga y descarga.

Accesibilidad y mejoras para personas con discapacidad visual

La intervención también reforzará la accesibilidad universal mediante la instalación de semáforos con avisadores acústicos, destinados a facilitar la movilidad segura de las personas con discapacidad visual en todo el ámbito de actuación.

Además, se instalará un Panel de Información al Viajero alimentado con energía solar, con una autonomía de hasta cuatro días y un sistema anunciador por voz. Este equipamiento busca mejorar la información disponible en la vía pública y facilitar su uso por parte de personas con discapacidad visual.

Nuevas zonas verdes y alumbrado LED

El proyecto incluye actuaciones de renaturalización urbana con la creación de nuevas zonas ajardinadas y la plantación de especies arbóreas adaptadas al entorno, entre ellas Ficus Alii, Brachychiton acerifolius, Metrosideros excelsa y Cercis siliquastrum. Los ejemplares se integrarán en alcorques con sistema de riego automatizado.

En el apartado de modernización urbana, la actuación incorporará luminarias LED con sistema de telegestión, una medida orientada a actualizar el alumbrado público en este tramo de Fernando Guanarteme.

Renovación de redes e infraestructuras

Las obras contemplan también la renovación integral de las infraestructuras existentes. El proyecto prevé la sustitución de acometidas domiciliarias de saneamiento en mal estado y la ejecución de nuevas redes de abastecimiento, saneamiento, riego, alumbrado público y canalizaciones para telecomunicaciones.

La ejecución se realizará por fases para reducir las afecciones a la ciudadanía. Según el proyecto, durante los trabajos se mantendrá el acceso a viviendas y comercios, así como la continuidad del tráfico rodado en el entorno de la actuación.