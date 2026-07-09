Siete Palmas denuncia el impacto del Granca Live Fest y estudia acciones legales
La asociación vecinal sostiene que el festival afecta al descanso, la salud, la movilidad y la accesibilidad a las viviendas del entorno del Estadio de Gran Canaria
La Asociación Vecinal Siete Palmas ha denunciado las afecciones que, según sostiene, provocó el Granca Live Fest en la vida cotidiana del barrio y anunció la apertura de una recaudación voluntaria para estudiar acciones legales. La decisión fue comunicada durante un encuentro vecinal celebrado en la rambla avenida Pintor Felo Monzón, con la asistencia de residentes y representantes de comunidades de propietarios del entorno más afectado por las molestias.
El presidente de la Asociación Vecinal Siete Palmas, David Rodríguez, expuso en el encuentro las principales quejas de la entidad sobre la celebración del evento, celebrado la semana pasada en el Estadio de Gran Canaria. La asociación sostiene que la actual configuración del festival "vulnera derechos como el descanso, la protección de la salud, la inviolabilidad del domicilio y la accesibilidad normal a las viviendas".
Críticas al horario y a la duración del festival
El presidente vecinal recordó que los primeros residentes adquirieron sus viviendas a mediados de los años 90, "antes de la inauguración del Estadio de Gran Canaria", que abrió sus puertas el 8 de mayo de 2003 como instalación destinada principalmente a competiciones deportivas. La asociación defiende que el impacto de un partido de fútbol no es comparable al de varios días consecutivos de actividad musical, pruebas de sonido y conciertos prolongados hasta la madrugada.
Rodríguez señaló que otros festivales internacionales celebrados en entornos urbanos aplican horarios de finalización más acotados. Como ejemplo, citó el caso de Lollapalooza Chicago, con horario diario hasta las 22.00 horas, frente a la programación publicada del Granca Live Fest 2026, que incluía actuaciones a las 00.15 horas en varias jornadas, según indicó la entidad vecinal.
La asociación reconoce el impacto económico y promocional que este tipo de eventos puede tener para Las Palmas de Gran Canaria. No obstante, sostiene que una finalización de los conciertos en torno a la medianoche permitiría mantener buena parte de ese efecto económico, al considerar que el mayor consumo en comercios y negocios del entorno se produce antes del acceso al recinto.
La vía judicial como siguiente paso
La entidad vecinal afirma que considera agotada la vía de la negociación, que califica de "inexistente" en la última edición. También aseguraron que ha habido "falta de respuesta municipal" a la petición de acceso al expediente del festival. Ante esta situación, la asociación acordó solicitar el respaldo de los residentes para iniciar una recaudación destinada a cubrir los gastos necesarios para la defensa de sus derechos.
La iniciativa, según explicó la propia entidad, se plantea desde la voluntariedad, la solidaridad y la transparencia. La asociación pidió pequeñas aportaciones y se comprometió a informar de forma periódica sobre la cantidad recaudada y el destino progresivo de los fondos.
La Asociación Vecinal Siete Palmas reclama a las administraciones públicas que actúen con proporcionalidad y garanticen un equilibrio entre la celebración de grandes eventos y los derechos de la población residente. La entidad defiende que la ciudad "debe compatibilizar los macroeventos con la vida diaria de quienes habitan en las zonas afectadas".
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