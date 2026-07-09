SPAR City Perdomo: la nueva tienda de SPAR Gran Canaria en el corazón de Triana

SPAR Gran Canaria ha inaugurado un nuevo concepto de tienda urbana en el corazón de Triana. El nuevo espacio SPAR City Perdomo está ubicado en la calle Perdomo 8 y está diseñado para ofrecer una experiencia de compra más ágil, cómoda y adaptada a los nuevos hábitos de consumo y ritmo de vida actual. El establecimiento estará abierto al público de lunes a sábado, de 8:30h a 21:30h y los domingos y festivos de 9:00h a 15:00h.

El establecimiento incorpora soluciones basadas en la inmediatez, la conveniencia y la tecnología. Cuenta con una amplia zona 'Fresh To Go', con selección de productos y comidas listas para consumir o llevar, además de un espacio de café de autoservicio con café recién hecho y una oferta de snacks premium.

Los clientes podrán elegir entre una amplia variedad de bocadillos, ensaladas, bebidas y platos preparados, calentarlos en la propia tienda y consumirlos en una zona acondicionada para ello. Dispone también de dos cajas de autocobro y una caja atendida por personal.

Innovación tecnológica

SPAR City Perdomo ofrece un sistema de etiquetado electrónico conectado, así como la solución 'Captana' para la gestión eficiente del surtido, además de una puerta inteligente de salida con lector de código de barras, el sistema 'SmartTill' para la gestión automática del efectivo y un sistema de señalización digital integrado en el conjunto del establecimiento.

Las innovaciones presentadas permiten ofrecer información actualizada en tiempo real, agilizar los procesos de compra y crear una experiencia más dinámica e intuitiva. La apertura del nuevo establecimiento supone la creación de siete nuevos puestos de trabajo que atenderán una sala de ventas de 139,98 metros cuadrados.