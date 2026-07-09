Tres claves sobre la tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria: bonificaciones, descuentos y fraccionamiento

Los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria han llegado al verano con la obligación de pagar la nueva tasa de basura. El Ayuntamiento capitalino ha enviado a lo largo del último mes un total de 169.000 recibos tanto a viviendas residenciales como a viviendas vacacionales. El importe en esta ocasión asciende a 149,33 euros por hogar y se puede fraccionar, aunque para ello deben solicitarlo antes de finalizar el plazo de pago. Además, los ciudadanos pueden acoger a una serie de bonificaciones por renta y familia numerosa, así como descuentos por reciclar.

La ciudad llevaba sin aplicar un tributo como este desde 1989. El Ayuntamiento capitalino la implanta este año en cumplimiento de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta obliga a todos los municipios españoles a incorporar en su tabla de tributos una tasa; el objetivo es aplicar una normativa impuesta por la Unión Europea con la que se busca reciclar más y reducir la basura generada. El importe de la tasa corresponde al coste íntegro del servicio.

Bonificaciones

La tasa de basuras cuenta con dos tipos de bonificaciones. Por un lado, las personas o familias que se encuentran en riesgo de exclusión social pueden solicitar la bonificación de hasta el 100%. En este caso, se trata de aquellos que no superen el salario mínimo interprofesional anual. Este baremo incluye al contribuyente y a las personas que dependan económicamente de este por diversas razones -tutela, parentesco, dependencia, cónyuge-: si son una o dos personas hasta el 50%, tres o cuatro personas entre el 65 y el 75%, cinco personas (85%), y seis o más personas 100%.

Así son las bonificaciones de la tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria / LP /DLP

Por otro lado, también pueden solicitar bonificaciones aquellas familias que estén reconocidas legalmente como familias numerosas. Las de la categoría general pueden beneficiarse con una reducción del 50%, mientras que las familias numerosas especiales tienen una bonificación de hasta el 75%. Estas reducciones solo se aplican sobre la cuota básica de la tasa -destinada a cubrir la recogida, transporte y tratamiento de residuos- y no sobre la cuota por generación, ya que estas familias producen más residuos.

Esta bonificación se aplica automáticamente si el propietario ya disfruta de esta reducción en el IBI -Impuesto de Bienes Inmuebles-. En caso de no disponer de esta deducción en este último impuesto, el ciudadano deberá solicitar expresamente la aplicación de esta deducción, tal y como recordó este martes el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola.

Descuentos por reciclar

Los ciudadanos pueden solicitar descuentos en la tasa mediante bonificaciones ambientales dirigidas a mejorar el reciclaje. Por un lado, el uso de los puntos limpios móviles que el Ayuntamiento va rotonda por los cinco distritos, así como el servicio de recogida de trastos permite obtener un 1% de bonificación por cada uso registrado, hasta un máximo de un 5% anual. Este descuento se aplica sobre la cuota por generación de la tasa del próximo año.

Por otro lado, la tasa busca también incentivar la separación de residuos orgánicos. Aquellos que hagan uso del contenedor marrón podrán obtener una bonificación del 2,5% por usarlo de manera correcta entre una y 25 veces al año; y de un 5% por hacerlo entre 26 y 50 veces al año. El número de usos se registra mediante los registros electrónicos del sistema de acceso al contenedor. Se aplicará al recibo del año siguiente y no entrará en vigor hasta que este tipo de contenedores estén implantados en toda la ciudad.

Fraccionamiento de los pagos

La tasa es posible fraccionarla en varias mensualidades en cuotas que en ningún caso podrán ser inferiores a 30 euros. Para ello, los usuarios deben solicitarla a través de la vía presencial o virtual. En el primer caso, debe solicitar cita previa en las oficinas de atención al contribuyente del Ayuntamiento capitalino a través de la página web o por teléfono llamando al 010. En caso de hacerlo de manera electrónica, puede hacerlo en el apartado de fraccionamiento de deudas que hay en la web municipal.

Este fraccionamiento deberá solicitarse antes de que termine el periodo de pago voluntario indicado en la notificación de recibo. Además, para dividir los pagos será necesario aportar dos documentos: un mandato de adeudo domiciliario debidamente cumplimentado -el cual se puede solicitar en la página web del Ayuntamiento- y un documento con el número de cuenta en el que se realizarán los pagos.