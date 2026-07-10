Los aprobados en la PAU extraordinaria de la ULPGC se desmoronan: solo el 69,7% de los alumnos aprueba la Selectividad
En la convocatoria extraordinaria de este año se matricularon en la provincia de Las Palmas un total de 1.377 estudiantes
El 69,73% de los 892 estudiantes presentados en la fase general de la prueba extraordinaria de la PAU 2026 en la ULPGC ha resultado apto. De este modo, este año se constata un descenso en el número de aprobados con respecto a 2025, donde se contabilizó que el porcentaje de aprobados fue del 78,58% en la PAU de julio.
En la convocatoria extraordinaria de este año 2026, finalmente se matricularon en la provincia de Las Palmas un total de 1.377 estudiantes: de ellos, 947 lo hicieron en la fase general, y 485 en la fase de opción (estudiantes que principalmente se presentan para subir nota). De los 947 matriculados en fase general, se presentaron 892 estudiantes a los exámenes, de los que aprobaron 622.
Por sexo, los datos indican que de los 622 estudiantes que superaron la prueba, aprobó el 69,94% de las 509 mujeres presentadas; y el 69,45% de los 383 hombres.
Por itinerarios, en la rama de Ciencias y Tecnología, de los 402 estudiantes presentados, resultaron aptos el 76,87%; en la rama de Artes (Música y Artes Escénicas), se presentaron 13 estudiantes y el 61,54% fue apto; en Artes (Artes Plásticas, Imagen y Diseño), de los 21 estudiantes presentados resultaron aptos el 76,19%; en Humanidades y Ciencias Sociales, de los 436 estudiantes que se examinaron, aprobó el 64,22%. Y, por último, de los 20 estudiantes procedentes del Bachillerato General, aprobó el 45%.
A su vez, por sedes, el mayor porcentaje de aptos se registró en la sede del sur de Gran canaria; el 76,55% de los 145 estudiantes presentados. En la sede de Las Palmas de Gran Canaria resultó apto el 71,40% de los 451 estudiantes; en Telde aprobó el 70,83% de los 48 estudiantes; en Lanzarote, el 68,75% de los 112 estudiantes; en Fuerteventura norte, el 62,67% de los 75 estudiantes presentados; en el norte de Gran Canaria fue apto el 53,49% de los 43 estudiantes; y en la sede del sur de Fuerteventura, aprobó el 44,44% de los 18 estudiantes presentados.
Desde hoy 10 de julio, la ULPGC hace públicas las calificaciones de todos los estudiantes de esta prueba extraordinaria, habilitando un enlace web directo para su consulta, previa autentificación en el apartado MIULPGC de la web institucional: ulpgc.es/miebau
Los alumnos pueden solicitar revisión de los exámenes que consideren entre los días 13 y 15 de julio (hasta las 12.00 horas). Finalmente, las calificaciones definitivas estarán publicadas en la web de la ULPGC el 17 de julio.
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