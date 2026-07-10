El desarrollo rural a través de la cultura: Las Palmas de Gran Canaria se une al municipio de Potries para crear nuevas alianzas

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031, LPGC'31, recibirá el próximo lunes 13 de julio a una delegación de Potries 2031, el proyecto cultural impulsado por este municipio valenciano de poco más de mil habitantes. La jornada estará centrada en el intercambio de experiencias y en la búsqueda de nuevas vías de cooperación vinculadas al desarrollo cultural de los territorios rurales y periféricos.

Potries participó en la fase de preselección de la Capital Europea de la Cultura 2031 con el lema Orgull de pobles —Orgullo de pueblos—. Su propuesta defendía el papel de las localidades pequeñas en la construcción cultural europea y situaba en primer plano asuntos como los derechos culturales, la memoria colectiva, el patrimonio vivo y la participación comunitaria.

La visita permitirá que los equipos de ambas candidaturas compartan las metodologías y los aprendizajes obtenidos durante el proceso de preselección. Aunque parten de realidades territoriales diferentes, los dos proyectos plantean la cultura como una herramienta para favorecer la cohesión social y la participación ciudadana.

Cartel del encuentro / LP/DLP

Sesión técnica en San Lorenzo

El programa comenzará por la mañana en el centro cívico de San Lorenzo, donde se celebrará una sesión de trabajo entre las delegaciones de LPGC'31 y Potries 2031. Durante la reunión se analizarán posibles proyectos conjuntos relacionados con el medio rural, las medianías y los territorios alejados de los principales centros urbanos.

Por parte de la localidad valenciana participarán el alcalde de Potries, Sergi Vidal; la concejala de Cultura, Estela Sanchís, y el director técnico de su candidatura, Josep Valero.

El encuentro permitirá a la capital grancanaria incorporar los pueblos, las medianías y los paisajes agrícolas a su proyecto

La representación de Las Palmas de Gran Canaria estará integrada por el concejal de Cultura, Josué Íñiguez; la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín, y el equipo técnico de LPGC'31, dirigido en el apartado artístico por José Luis Pérez Pont.

El encuentro se enmarca en la estrategia denominada Rebelión de la Geografía, con la que la candidatura de la capital grancanaria pretende incorporar al proyecto cultural las diferentes realidades territoriales del municipio y del conjunto de Canarias.

Encuentro abierto en Tamaraceite

La programación continuará a las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal Alexis Ravelo, situada en el Espacio Cultural Jesús Arencibia, en Tamaraceite. El centro acogerá el encuentro titulado La cultura rural también construye Europa, de acceso gratuito y abierto tanto a la ciudadanía como a los profesionales del sector cultural de las islas.

En la conversación participarán representantes de las dos candidaturas y agentes culturales de Canarias, entre ellos Cristina Mahelo, Ubay Alemán, Alicia Pardilla y Manuel Cabezudo. El objetivo será poner en común experiencias y estudiar nuevas alianzas sobre el papel de la cultura en el desarrollo de los territorios rurales, insulares y periféricos.

La elección de San Lorenzo y Tamaraceite como sedes responde al interés de LPGC'31 por incorporar al proyecto los pueblos, las medianías y los paisajes agrícolas del municipio. La candidatura considera que la propuesta europea debe incluir espacios situados fuera del centro urbano, donde la actividad cultural está relacionada con el patrimonio, las tradiciones, el paisaje y las formas de vida vinculadas al medio rural.

Cultura y cohesión territorial

La cooperación con Potries 2031 permitirá analizar modelos de trabajo aplicados en municipios que afrontan retos como la despoblación, la sostenibilidad, el acceso a la cultura y la cohesión territorial.

Durante la fase de preselección, la candidatura valenciana defendió que los municipios pequeños pueden desarrollar proyectos culturales de alcance europeo sin renunciar a su identidad local. Su planteamiento otorgaba protagonismo a los oficios, las fiestas, los cuidados, la memoria y la participación de las comunidades.

El encuentro del 13 de julio servirá también para avanzar en la creación de una red de cooperación entre territorios que entienden la cultura como un instrumento de desarrollo local. La propuesta de LPGC'31 parte de que los pueblos y las áreas rurales cuentan con conocimientos, prácticas y redes propias que pueden incorporarse a una candidatura cultural europea.