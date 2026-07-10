Fedeport y la Comunidad Coreana de Las Palmas, entre los galardonados en los Premios Puertos 2026

La Fundación Puertos de Las Palmas ha anunciado los reconocimientos de la 30 edición de los Premios Puertos, que distinguirán en 2026 a profesionales, empresas e instituciones por su vinculación con la actividad marítimo-portuaria de la provincia, entre quienes se encuentra la Federación Canaria de Empresas Portuarias, Fedeport, que recibe el premio institucional. El palmarés incorpora, además, iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, la industria naval, la ingeniería, la representación empresarial, la acción social y el intercambio cultural.

Los premios alcanzan este año sus tres décadas de trayectoria en las que se ha reconocido la aportación de personas y organizaciones relacionadas con los puertos de la provincia de Las Palmas, uno de los principales núcleos de actividad económica e industrial de Canarias.

Una solución para reutilizar residuos de la reparación naval

En la categoría de Iniciativa Empresarial, el reconocimiento ha recaído en el proyecto Ecogrit que se desarrolla en Zamakona y que favorece la recuperación y valorización de materiales industriales.

La entidad ha desarrollado un sistema para aprovechar el vidrio reciclado como abrasivo en la reparación naval y los residuos para la construcción. La iniciativa busca reducir el volumen de desechos y favorecer su reutilización dentro de la industria auxiliar marítimo-portuaria.

Estatuillas de los Premios Puerto / La Provincia

Tres trayectorias vinculadas al Puerto de Las Palmas

Los premios a la Vida Profesional en el Entorno Portuario serán entregados a Alfredo Juan Cabrera, vinculado a Astican; Emilio Miranda, de Contratas Metalúrgicas; y Antonia Bordón, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Las tres distinciones reconocen trayectorias profesionales desarrolladas durante décadas en ámbitos industriales, técnicos, empresariales y administrativos relacionados con el Puerto de Las Palmas.

Esteyco, cliente distinguido

El reconocimiento como Cliente Distinguido será para Esteyco, por utilizar los Puertos de Las Palmas como base para el desarrollo de proyectos relacionados con las energías renovables marinas y la economía azul.

La actividad de la compañía se enmarca en el crecimiento de sectores vinculados a la ingeniería marina y a las nuevas tecnologías energéticas, ámbitos en los que Canarias trata de reforzar su posición como plataforma logística y de servicios.

Reconocimiento a la representación empresarial

El Premio Especial Institucional ha sido concedido a Fedeport, organización que representa a empresas relacionadas con la actividad marítima y portuaria.

El jurado reconoce su trabajo durante más de tres décadas en la defensa de los intereses del sector y en el impulso de la colaboración entre empresas, administraciones públicas e instituciones.

Acción social e intercambio cultural

La Fundación Canaria Belén María, vinculada al colectivo de los estibadores, recibirá el Premio Especial Sociocultural por su actividad social, educativa y solidaria en Canarias. La entidad desarrolla iniciativas dirigidas a favorecer la inclusión, la igualdad de oportunidades y el apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el Premio Especial Intercultural distinguirá a la Comunidad Coreana de Las Palmas, coincidiendo con el 60º aniversario de su llegada a Gran Canaria. El reconocimiento pone el foco en su participación en la vida económica, social y cultural de la isla, así como en su relación histórica con la actividad del Puerto de Las Palmas.

Dos reconocimientos a título póstumo

La edición de 2026 incluirá además dos distinciones In Memoriam. Una de ellas recordará a Jaime Llorca, vinculado al sector de la alimentación y a la comercialización internacional de productos congelados.

La segunda será para Ignacio de la Mora, fundador de Sacsa Naval y relacionado con el desarrollo de la industria auxiliar marítimo-portuaria de Canarias.

Ambos reconocimientos pretenden mantener presente la aportación de dos profesionales ligados a actividades económicas que han tenido una relación directa con el crecimiento del entorno portuario.

Entrega de premios el 21 de octubre

La ceremonia de entrega de los Premios Puertos 2026 se celebrará el próximo 21 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. El acto reunirá a representantes institucionales, empresariales y sociales, además de a los profesionales y entidades distinguidos.

La gala servirá también para conmemorar los 30 años de unos premios centrados en visibilizar la contribución del sector marítimo-portuario al desarrollo económico, social e industrial de la provincia de Las Palmas.