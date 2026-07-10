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Las terrazas de esta calle de Las Palmas de Gran Canaria podrían también cerrar a las 10 de la noche

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abre un expediente para limitar el horario de las terrazas en la calle Sargento Llagas tras quejas vecinales por ruido

Vecinos de Sargento Llagas denuncian el ruido de un local de copas

Vecinos de Sargento Llagas denuncian el ruido de un local de copas

La Provincia

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Adzubenam Villullas

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Las Palmas de Gran Canaria

Las quejas vecinales por ruidos originados por las terrazas de la calle Sargento Llagas podrían tener consecuencias para estos negocios. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado un expediente para reducir el horario en el que los negocios pueden tener mesas y sillas en el exterior en esta vía de la zona Puerto. La medida llega con el objetivo de ejecutar la sentencia dictada en marzo de 2023 por el Contencioso-administrativa, la cual instaba al Consistorio a tomar medidas para evitar la producción de ruido en esta zona de la capital.

Para ello, Geursa encargó un estudio de impacto acústico a principios de este año. El informe insta a reducir el cierre de las terrazas a las 22:00 horas y, además, a un mayor control por parte de la Policía Local para evitar aglomeraciones en la zona "y un uso más civilizado de la vía pública". La medida afectaría a los tres locales existentes en la calle con terraza y a aquellos que en un futuro quieren solicitar licencia de apertura. Los negocios serán notificados para abrirles trámite de audiencia.

Tres zonas con las terrazas restringidas

Esta es el tercera zona de la capital donde el Ayuntamiento ha decidido tomar una medida de este tipo. Las terrazas tienen el horario restringido a esta misma hora tanto en la plaza de Los Betancores y vías aledañas, así como en la plazoleta de Las Lagunetas, en la zona Triana. En ambos casos el Consistorio tuvo que tomar esta medida tras sendas sentencias a favor de los vecinos.

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La alcaldesa, Carolina Darias, explicó este viernes a los medios que están "intentando armonizar la convivencia entre el ocio, la restauración y los vecinos y las vecinas y su derecho al descanso". Darias precisó que están trabajando por la "conciliación". Además, subrayó que es importante mantener "diálogo con los empresarios, porque siempre estaremos en esa disposición".

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