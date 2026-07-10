La transformación de Guanarteme: Urbanismo rechaza anular la canalización del barranco de La Ballena

La canalización del barranco de La Ballena a su paso por Guanarteme sigue adelante. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha inadmitido la solicitud de una particular para anular la urbanización del cauce entre las calles Castillejos y Simancas al contar el proyecto con el visto bueno del Consejo Insular de Aguas. Se trata de una continuación del paseo peatonal que discurrirá entre la plaza de América y el paseo de Las Canteras, cuya primera fase entre Vergara y Castillejos ya se ha completado. Las obras forman parte de la Actuación de Dotación (AD) 08, desarrollo urbanístico que también contempla la construcción de un edificio de 11 plantas.

La resolución municipal, emitida por la Dirección General de Urbanismo y Vivienda el pasado lunes, coincide con el comienzo de los derribos en la parcela contigua al cauce, donde irá la nueva edificación. Se trata de un proyecto polémico que ha generado rechazo en una parte de los vecinos de Guanarteme. De hecho, la magistrada Luz Calve ha abierto diligencias previas para investigar si ha habido prevaricación por parte del Ayuntamiento y la empresa municipal Geursa a la hora de desarrollar las actuaciones de dotación correspondientes a la canalización del barranco y la prolongación de Mesa y López.

70 metros lineales de cauce

Mientras tanto, una particular solicitó en mayo al Ayuntamiento capitalino que anulara la autorización emitida el 24 de abril, mediante la cual el Consistorio autorizaba los trabajos para poder llevar a cabo el soterramiento del cauce. El recurso también cuestiona la legalidad urbanística del proyecto aprobado, el cual consiste en canalizar 70 metros lineales de cauce, así como habilitar un bulevar peatonal en la superficie similar al ya existente en el tramo entre Vergara y Castillejos. El presupuesto de la obra asciende a 842.549 euros.

Derribo de un edificio en Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

La denunciante alegó en su recurso un posible riesgo de inundación y daños estructurales en las viviendas colindantes derivados de la alteración del cauce. Esta descalifica en su petición la autorización emitida por el Consejo Insular de Aguas en febrero de este año, calificándola de "mero informe" o "de trámite". En la denuncia argumentan que no es posible "revivir" un acto administrativo caducado, de 2017, y concluyen que existe "un absoluto vacío legal" al respecto.

Visto bueno en 2017

Los técnicos municipales argumentan que no comparten este punto de vista, dado que el Consejo Insular recoge en su informe todas las actuaciones autorizadas al Ayuntamiento desde 2007 con respecto al barranco de La Ballena. También especifican que los trabajos de la segunda fase de la canalización suponen una continuación del proyecto ya recibió el visto bueno en 2017 y ejecutado a su vez en 2019.

El Cabildo sostiene que las condiciones para soterrar el barranco autorizadas en 2017 siguen vigentes

Por otro lado, los técnicos explican que el proyecto autorizado el pasado 24 de abril cuenta con un informe favorable del jefe de servicio de Administración de Recursos Hidráulicos y del coordinador de la Oficina de Planificación del Consejo Insular de Aguas, emitido en agosto de 2017. Según el organismo dependiente del Cabildo, se siguen "manteniendo vigentes" las condiciones establecidas en el informe de hace nueve años, de ahí que dieran en febrero de este año el visto bueno a la obra de canalización.

Tampoco puede considerarse que la obra autorizada por el Ayuntamiento carezca de un control por parte del Consejo Insular de Aguas, dado que este ha emitido un informe favorable y el Consistorio no puede sustituir el criterio técnico que emita este organismo. Además, la denunciante argumenta que se cometería una infracción al autorizar una edificación sobre un cauce, algo prohibido por la legislación vigente. En cualquier caso, los técnicos indican que solo se ha autorizado la canalización.

Desvío del cauce de 15 metros

Los vecinos ya llevaron sin éxito ante la fiscalía la primera fase del proyecto ejecutada en 2019. En aquella ocasión, la promotora desvió el cauce del barranco 15 metros para poder liberar suelo donde construir un edificio de 11 plantas. Al igual que ahora, argumentaron riesgo de inundaciones y escorrentías. Tras una nueva denuncia, a principios de año la jueza Luz Calve decidió abrir diligencias previas ante un posible delito de prevaricación del Ayuntamiento por haber autorizado este proyecto.

Mientras tanto, los trabajos para construir el nuevo edificio que estará anexo al bulevar comenzaron esta semana con el derribo de la nave que había en la esquina de Simancas con Almansa. El inmueble tendrá cinco plantas hacia ambas calles y una altura de 11 plantas hacia el nuevo paseo sobre el barranco. La canalización correrá a cargo de la promotora, Almacenes Guanarteme, tras haber alcanzado esta un acuerdo con el Ayuntamiento.