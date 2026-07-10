El TSJC declara nula la nueva tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nula la nueva tasa de recogida de basura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al estimar un recurso presentado por la Fundación Canaria Escuelas de Antúnez contra la ordenanza que la regula, aprobada por el pleno en abril de 2024.

En una sentencia facilitada este viernes a EFE, se advierten "deficiencias" en los criterios empleados para cuantificar y distribuir la tasa y en la memoria económica-financiera en la que se apoya, ya que "no cumple adecuadamente" con la función para justificar el coste real o previsible del servicio, y con los criterios empleados para su distribución entre los contribuyentes.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha estimado el recurso defendido por el despacho Acosta y Navarro, que también logró anular la ordenanza de basura del Ayuntamiento de Madrid.