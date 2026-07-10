Vecinos de Almatriche, un día después del atropello mortal: "Aquí los coches van como locos"

Los vecinos del barrio de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria, contiúan consternados tras el atropello mortal ocurrido este jueves en el que un hombre de 40 años perdió la vida cuando un conductor que posteriormente dio positivo en el control de alcoholemia impactó su vehiculo contra él en el paso de peatones. La víctima era un residente muy querido en la zona y su fallecimeinto ha vuelto a provocar que los vecinos reclamen actuaciones en la vía para mejorar la seguridad. "Los coches aquí van como locos", señalan residentes.

Los residentes llevan décadas reclamando mejoras en la seguridad del barrio. Entre esas actuaciones demandan la contrucción de aceras, así como la instalación de badenes que obliguen a los conductores a reducir la velocidad y permitan evitar nuevos atropellos, ya que este tipo de incidentes se produce con frecuencia en la zona. Según cuentan los vecinos, la semana pasada también se produjo un atropello en el mismo punto. En aquella ocasión, la víctima sobrevivió, aunque tuvo que ser ingresada en estado crítico. Ante todas las quejas vecinales, hace apenas un mes el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dio luz verde a un proyecto para ampliar la zona peatonal de Almatriche.

Huida y detención del conductor

El conductor del turismo circulaba por encima de la velocidad máxima permitida en la zona y dio positivo en la prueba de alcoholemia. Tras el atropello, continuó su marcha y chocó con dos vehículos estacionados en la vía. Durante su huida del lugar de los hechos, arrolló a un motorista, que sufrió heridas de carácter leve.

Después de estos sucesos, ocurridos en pocos minutos, el conductor continuó huyendo. Posteriormente, amenazó a varios agentes de la Policía Local con un cuchillo de ocho centímetros de hoja mientras repetía en varias ocasiones: "Quieto ahí, que tengo un cuchillo, ¿eh?". Pese a su intento de escapar, los agentes lograron detenerlo después de reducirlo y derribarlo al suelo.

Desde 2020 Coalición Canaria advierte del riesgo para los ciudadanos

Un día después del accidente, el grupo de Coalición Canaria reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que actúe con urgencia tras el atropello mortal en la carretera de Almatriche. En un comunicado su portavoz, David Suárez, denuncia que su formación lleva desde 2020 alertando de la falta de aceras, pasos peatonales seguros, iluminación y accesibilidad en esta vía, donde los vecinos se ven obligados a caminar en condiciones peligrosas.

"Hoy, lo primero es acompañar a la familia y respetar su dolor, pero también tenemos la obligación política de actuar para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse. La seguridad de los vecinos tiene que estar por encima de la burocracia y de las diferencias competenciales entre administraciones", ha señalado Suárez.

El portavoz nacionalista también sostiene que la capital grancanaria no puede seguir manteniendo antiguas carreteras generales que atraviesan barrios habitados sin adaptarlas y transformarlas en verdaderas vías urbanas.

CC exige la urbanización integral de carreteras ya incorporadas a zonas residenciales, como las de Almatriche y Las Perreras, y defiende que los conflictos de titularidad o de competencias entre administraciones no pueden seguir retrasando unas actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos.