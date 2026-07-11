Una iniciativa en change.org intenta evitar la instalación de una central eléctrica flotante en el Puerto de Las Palmas

La decisión del Gobierno de Canarias de instalar en el Puerto de Las Palmas una central eléctrica flotante ha generado el rechazo de vecinos y ecologistas que han iniciado una campaña en la plataforma change.org alertando de que "una amenaza ambiental y sanitaria se cierne" en "el corazón de Las Palmas de Gran Canaria".

Entre los promotores de esta iniciativa se encuentran Turcón y Salto a la Transición Ecológica, colectivo este último al que pertenece José Sansó, que asegura que con la aprobación el pasado 29 de junio del "Real Decreto Ley del 18/2026 de Medidas urgentes para afrontar la crisis de Irán el Gobierno de España aprueba que las baterías puedan ser utilizadas en Canarias como grupos de emergencia", por lo que la alternativa del barco ya no es necesaria.

Una campaña contra la planificación energética

"En el contexto de lo vivido con la oposición vecinal que logró detener la planta de gas propuesta por Totisa, nuevamente enfrentamos un formidable desafío motivado por decisiones de planificación energética que consideramos insostenible", afirma el texto que se está compartiendo a través de las redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, que añade que "la propuesta actual para instalar una central eléctrica flotante en nuestro puerto utiliza el pretexto de una emergencia energética para justificar lo que resulta ser otra carga para nuestro ambiente y nuestra salud".

Los promotores de esta campaña recuerdan que el barrio de La Isleta "sería el más afectado por la contaminación derivada de la quema de combustibles fósiles" y "este barco no solo produciría energía, sino también contaminantes que amenazan nuestra calidad de vida".

Llamamiento para frenar el proyecto

José Sansón afirma que este barco «no lo quieren ni los vecinos de la isla, ni los agentes del puerto, ni trabajadores, ni empresarios, ni los administradores del puerto, ni nosotros, ni los ecologistas». Por este motivo, a través de change.org hacen un llamamiento al "compromiso y tenacidad" de los grancanarios para que se unan a esta iniciativa y otro "fuerte y claro a las autoridades a reevaluar y desistir de esta propuesta. Creemos firmemente que existen alternativas sostenibles que no comprometen nuestra salud ni la del medio ambiente. Es esencial buscar soluciones innovadoras que prioricen las fuentes de energías limpias y renovables, contribuyendo así a un futuro más saludable".

Baterías independientes conectadas a la red

En lugar del barco o nuevas centrales térmicas, los ecologistas proponen las baterías independientes conectadas a la red. "Llevamos bastante tiempo, por lo menos dos años, hablando de que las baterías stand alone, que podrían cumplir perfectamente el papel que el Gobierno canario le quiere asignar a los grupos de emergencia».

Esta opción, añade, es una alternativa técnica más rápida, limpia y compatible con el desarrollo de las energías renovables.