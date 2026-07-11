Marcial Morales, candidato de 1º Canarias en Las Palmas de Gran Canaria: "El proyecto de la Metroguagua tiene que reconvertirse"

Después de ocho años, regresa a la primera línea política. ¿Qué le ha llevado a dar este paso?

Cuando me plantean esta posibilidad, y me lo piden insistentemente, después de discernirlo me decido por varias razones, entre ellas porque esta es mi ciudad.

¿No es Puerto del Rosario?

Lo fue durante un tiempo y ha sido una relación magnífica, pero no es nada incompatible. Yo soy de Las Palmas, de una ciudad cosmopolita que no pregunta de dónde eres, sino hacia dónde vas. Mi familia vive aquí, mi vida está aquí y entendí que podía aportar experiencia y liderazgo, liderazgo entendido como el impulso a un proceso colectivo donde el protagonista es la sociedad.

Otra motivación para dar el paso ha sido que creo profundamente en que los que pensamos en Canarias tenemos que estar unidos. Para mí la política es una mediación, soy creyente, por tanto entiendo que debo tener un compromiso con las personas y el entorno que me rodea. Creo que algo puedo aportar, incluso a la renovación de la política, a la gente joven con la que voy a trabajar.

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Las Palmas de Gran Canaria?

De forma permanente, desde hace ocho años.

¿Y por qué se presenta por un nuevo partido nacionalista y no desde las que han sido sus siglas toda la vida, Coalición Canaria (CC)?

Soy nacionalista de las ocho islas y lo que me importa es la unidad, la mayor posible, por responsabilidad.

Pero, ¿por qué ha abandonado CC para unirse a un nuevo partido?

No he abandonado Coalición Canaria, simplemente estoy en una fuerza nacionalista que creo que es la fuerza a la que en este momento le toca ser tractora, impulsora. Se me hace esta invitación y entiendo que de esta manera hago un guiño a lo importante, a que nos encontremos.

¿Es Primero Canarias una marca blanca de Coalición Canaria en Gran Canaria?

No. Es una marca líder que ha nacido desde lo local, desde el municipalismo y por eso estoy aquí. Ha nacido de abajo hacia arriba, de la calle, del mercado, de la plaza, del lugar donde está la gente.

Dijo en su presentación que liderará la fuerza nacionalista, en caso de que haya una confluencia. ¿Cómo ha sentado ese posicionamiento público en CC?

Pues por las personas que son amigas, no solo compañeros de camino, muy bien. He recibido las felicitaciones calurosas de Pablo Rodríguez, Luis Suárez, Francis Candil, Alejandro Marichal o José Gilberto Moreno. Vamos a configurar una lista de 29 personas y los suplentes, personas que quieran a esta capital y apuesten por ella, porque este Ayuntamiento tiene un potencial increíble. Estoy convencido de que vamos a sorprender porque en meses estaremos hablando de una candidatura más fuerte, más participada por más fuerzas políticas.

¿Cuáles serán esas fuerzas?

Tenemos la puerta abierta a todas las fuerzas políticas que obedezcan a la gente que vive en Canarias; por tanto, no hay límite.

Ha sumado usted a sus filas a un exintegrante de Nueva Canarias, al concejal de Movilidad José Eduardo Ramírez.

Sí, por supuesto, aquí está dispuesto a contribuir con su experiencia y conocimiento de la ciudad donde la militancia decida ponerlo, como uno más y como un activo muy importante.

Sobre sumar fuerzas políticas, ¿piensa en el PSOE entre esas posibilidades?

Tengo una relación muy especial, tanto con Carolina Darias (PSOE) como con Poli Suárez (PP). Al día siguiente de que hayan hablado los electores, y en los cuatro años que vamos a compartir en el Ayuntamiento siempre voy a buscar el encuentro, primero para configurar Gobierno, un gobierno que sea estable con el resultado que den los ciudadanos y ciudadanas de Las Palmas.

¿Pero tendería la mano al día de siguiente de las elecciones a Carolina Darias?

Tendería la mano a todas aquellas fuerzas que no sean extremas, por muchas razones, la más elemental porque ante problemas complejos nunca he creído que se deban dar soluciones simplistas, y esos son los extremos. Además de por derechos fundamentales, por respeto a los colectivos.

Esta ciudad ha sido gobernada en las últimas décadas desde la alternancia, o PSOE o PP...

Durante muchos años esta ciudad ha probado lo que es gobernar desde lejos. Cuando me subo a la guagua me encuentro gente desanimada que me aborda y me dice «hagan el favor, levanten esto». Esta ciudad tiene unos barrios que están deseando que les pongan una manita de cariño.

Dijo el día de su presentación que podría hasta recitar los 122 barrios de la ciudad. ¿Ha ido ya a alguno de ellos?

Hay barrios que me pateo a diario de manera anónima, ahora empieza la ruta uno a uno para escuchar a los vecinos y a los colectivos, pero puedo decir que he visitado entre 30 y 40, por ejemplo, La Isleta, Escaleritas, Schamann, Cruz de Piedra, Lomo Apolinario, Cono Sur. Me siento vecino de San José porque allí viví muchos años, también en Zárate y en Casablanca. Suelo ir a Escaleritas porque tengo familia que vive allí, muy cerquita además de Cáritas, donde también siempre me paro a ver cómo están.

Pero , ¿qué ha visto en esos barrios? ¿Cuál es el proyecto de Primero Canarias para la ciudad?

Aparte de todo lo que tiene que ver con medidas universales que mejoran la vida de la gente, como la vivienda, salta a la vista que necesitan cercanía y cuidado, un plan de barrios donde antes que tener una capa de asfalto se actúe en lo que hay debajo, pero también mejorar la jardinería, los espacios culturales y deportivos.

¿Cómo va a ser ese «meneo» que pretende darle a Las Palmas de Gran Canaria, según recoge el lema de su candidatura?

El meneo es un cambio de ritmo, es estar cerca y escuchar, ilusionar a los sectores económicos, sociales, deportivos y culturales. También es limpieza. Cuando uno camine por las aceras, no tiene que andar pensando en que puede correr riesgo. La ciudad tiene que ser más verde, tiene que tener más sombra. Hay un montón de cosas que nos gustaría incorporar porque creemos que son mejorables.

El proyecto de la Metroguagua, ¿por ejemplo?

Creo que coinciden quienes saben de movilidad que la Metroguagua es un buen proyecto mal ejecutado. Hay un montón de potencialidades. La ciudad tiene que tener la columna vertebral de la parte baja perfectamente conectada, pero tiene que dar respuesta también al que viva en el lugar más alejado del centro, sentir que la movilidad va con él o con ella. Dentro de ese esquema, la ciudad ha hecho algunos avances pero hay que rematar, hay que coser, tiene que ser reconvertido.

Y según usted, ¿cómo hay que reconvertirlo?

Hay que reestudiarlo, hay que aprovechar lo que es aprovechable, que es mucho, pero hay partes del proyecto que son muy difícilmente viables y hay que hacerlo contando con quienes han estado en torno a él.

Pero CC, por ejemplo, quiere frenarlo. De ir ustedes en confluencia con ellos, ¿lo pararía?

Creo que la denuncia de Coalición Canaria no deja de ser más que el sentir de mucha gente que dice ‘chacho, ya está bien de que nos sigan vendiendo la moto’, anunciándolo continuamente pero que no llega, con dos o tres tramos de ciudad estratégicos abiertos en canal. En resumidas cuentas, hay que reconsiderarlo, vamos a tratar de hacerlo viable en el menor plazo de tiempo posible.

La vivienda es otro de los grandes retos de esta ciudad. Hay una solicitud pendiente del actual grupo de Gobierno para que el Ejecutivo regional declare a la ciudad zona tensionada, ¿estaría usted a favor o en contra?

Aquí estamos con la mano tendida. Estoy dispuesto a sentarme mañana mismo en la mesa con las dos partes para buscar el punto de encuentro, porque estoy seguro de que puede haber un punto de encuentro en este asunto.

¿Cuál sería ese punto de encuentro?

Lo veremos en esa mesa de diálogo.

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Pero, ¿sabe al precio al que está el alquiler en la capital grancanaria?

Sé cuáles son los precios del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria porque la pateo y hablo con la gente. Y por eso me ofrezco a estar en esa mesa de diálogo y buscar una solución.