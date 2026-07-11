Marcial Morales, candidato de 1º Canarias a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria: «Según tomé posesión fui a la Obra Social»

En lo personal, ¿quién es Marcial Morales?

Es un ciudadano del mundo que nació en Canarias y que cree que ser nacionalista significa ser un árbol con raíces para que el viento de la globalización no nos tumbe. Soy creyente militante, un cristiano que cree en la causa de las personas. Un forofo del Papa Francisco y del Papa León XIV.

Educador social de formación y de ejercicio.

Sí, un educador social que está en política porque, como decía Pablo VI, la política es la forma perfecta del amor porque tiene un efecto multiplicador. Pero también aprendí de Adán Martín que la política tiene que llevar a la felicidad de la gente, de lo contrario, no vale. Soy voluntario del comedor social de San Pedro, en La Isleta y estudié Teología. La sigo estudiando.

¿Cuál será el primer barrio que visite siendo ya candidato?

Va a ser el que esté más lejos del Ayuntamiento. No voy a decir cuál, pero será la próxima semana y será el que esté más lejos para que se sientan parte de este proyecto de ciudad. Es simplemente un gesto. Pero sí le puedo decir el primer sitio al que fui según tomé posesión: a la Obra Social. Fui a darle un abrazo al hermano Jesús y a Dori y con ellos a los pobres porque eso es Las Palmas también, Las Palmas solidaria.

¿Cómo ve la realidad social que vive la ciudad?

No son temas fáciles y no soy un demagogo que dé soluciones simplistas. Tengo la modestísima experiencia de que puedo llamar por su nombre a por lo menos 100 personas que viven en la calle, modesta experiencia porque nadie querría vivir así.

¿Será ese un proyecto que asuma de llegar a la Alcaldía? Teniendo en cuenta la experiencia que usted tiene ya que fue consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003, y actualmente patrono de la fundación Yrichen...

Sí, sí, entre todas y todos. Porque como digo no hay soluciones mágicas, pero pasa por estar al lado del Tercer Sector. Con todas las administraciones, y con el Ayuntamiento al frente de ellas porque es la administración más cercana.

Desde que lleva residiendo de forma permanente en la capital grancanaria, ¿cree que la exclusión social ha aumentado en la ciudad?

Sí, es algo que me ha llamado la atención pero repito, no se resuelve con una varita mágica. Tenemos muchas oenegés y colectivos que están trabajando. He mencionado una, pero hay muchas más.

¿Cómo ha vivido Las Palmas de Gran Canaria el hasta ahora designado candidato de Primero Canarias a la Alcaldía?

La he vivido y la vivo caminando mucho. Me la conozco como la palma de la mano. Camino a diario, además como una forma de hacer ejercicio. Voy desde La Naval y la plaza Manuel Becerra, hasta aproximadamente Juan XXIII.

¿Qué otras aficiones tiene?

Soy de la Unión Deportiva Las Palmas ... y del Real Madrid, pero del Madrid después porque soy absolutamente forofo del pío, pío. Cuando voy al estadio me pongo ronco de gritar, pero soy además un lector empedernido.

¿Qué está leyendo ahora mismo?

Una novela preciosa de Tomás Bárbulo que se llama Aaiun. Una novela de amor y de guerra que empieza en el Sáhara y acaba en Las Palmas. Yo me siento un saharaui más, un gazatí más y un ucraniano más.

¿Le gusta el Carnaval? ¿Le veremos disfrazado en el parque Santa Catalina?

Sí me gusta, aunque soy más murguero que carnavalero, pero claro que estaré. Soy más de ponerme un toque que de ir disfrazado.

¿Qué opina del conflicto vecinal a raíz de esta fiesta?

Tenemos que compatibilizarlo y ser capaces de desjudicializar. No es fácil, pero tenemos que seguir dialogando y conseguir dar con los espacios adecuados pero el Carnaval pide ciudad. Yo tengo la costumbre de ir a la Cabalgata y me lo paso muy bien, lo disfruto mucho.