Las Palmas de Gran Canaria celebra 'Orgullo en familia' con juegos y actividades para la inclusión
La Plaza de España acogió 'Orgullo en familia', con talleres, castillos hinchables, pintacaras y actividades para promover la igualdad y la inclusión entre los más pequeños
La Plaza de España se convirtió este viernes en un punto de encuentro para familias, niños y niñas con motivo de 'Orgullo en familia', una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dentro de la programación del Orgullo LGTBI+ de la ciudad. La propuesta reunió durante toda la tarde a decenas de personas en un espacio pensado para fomentar la convivencia, el respeto y la inclusión a través del juego y la participación.
La jornada, impulsada por la Concejalía de Igualdad y Diversidad, ofreció un amplio programa de actividades para el público infantil y familiar, con castillos hinchables, talleres de manualidades, pintacaras, elaboración de chapas y abalorios, además de la actuación del payaso Rafaelillo, que puso la nota de humor a una tarde abierta a toda la ciudadanía.
Actividades para aprender jugando
El objetivo de la iniciativa fue acercar valores como la igualdad, el respeto y la diversidad desde edades tempranas mediante propuestas lúdicas adaptadas a todos los públicos. La actividad se enmarca en la programación que el Ayuntamiento desarrolla con motivo del Orgullo LGTBI+, apostando por espacios de encuentro intergeneracionales donde las familias puedan compartir experiencias en un ambiente participativo.
La concejala de Igualdad, Diversidad, Participación Ciudadana y Fiestas, Betsaida González, destacó que "'Orgullo en familia' es una actividad pensada para compartir, disfrutar y seguir construyendo una ciudad en la que la diversidad se viva desde edades tempranas, a través de espacios de encuentro abiertos a las familias y a toda la ciudadanía".
Asimismo, subrayó que este tipo de propuestas permiten acercar los valores de la igualdad, el respeto y la diversidad a niños y niñas desde una perspectiva lúdica y participativa, reforzando el compromiso municipal con una ciudad "más abierta, amable y diversa".
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