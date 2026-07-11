¿Puedes reclamar el dinero de la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria? Esto es lo que se sabe tras la sentencia

La decisión del TSJC de anular la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria ha generado un mar de dudas entre los vecinos del municipio grancanario. Sin duda, la pregunta que más veces se repite es: ¿se puede recuperar el dinero ya pagado? La respuesta depende de cada caso y, sobre todo, de si el contribuyente recurrió o dejó que la liquidación fuera firme.

¿Puedes reclamar el dinero de la tasa de basura?

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de anular la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria ha generado un mar de dudas entre los vecinos del municipio. Sin duda, la pregunta que más se repite es: ¿se puede recuperar el dinero ya pagado?

La respuesta dependerá de cada caso concreto y de la evolución del procedimiento judicial, aunque uno de los factores que más puede influir será si el contribuyente recurrió la liquidación o dejó que esta adquiriera firmeza.

Camión del servicio municipal de recogida de basura urbana, en Barranquillo don Zoilo. / Andrés Cruz

¿Quién podría tener más opciones de reclamar?

En principio, podrían tener mayores posibilidades de solicitar la devolución de las cantidades abonadas aquellos contribuyentes que hayan impugnado la liquidación dentro de los plazos establecidos. También podrían encontrarse en mejor posición quienes hayan recibido el recibo recientemente y todavía se encuentren dentro del periodo legal para presentar un recurso, independientemente de que ya hayan realizado el pago o no.

A estos casos se suman las personas que mantienen abierto algún recurso administrativo o procedimiento judicial relacionado con la tasa, así como quienes no hayan sido correctamente notificados y, por tanto, aún no hayan agotado los plazos legales para recurrir.

Si la nulidad de la ordenanza acaba siendo definitiva, estos contribuyentes podrían solicitar la devolución de las cantidades abonadas, siempre que concurran los requisitos legales en cada caso, además de los intereses que, en su caso, pudieran corresponder.

¿Quién podría tener menos opciones de reclamar?

La situación cambia para quienes dejaron que la liquidación adquiriera firmeza. Esto afecta a los contribuyentes que abonaron la tasa y no presentaron ningún recurso dentro del plazo establecido, así como a quienes recurrieron inicialmente pero no continuaron con los trámites posteriores tras recibir una resolución desfavorable.

Un contenedor con acumulación de basura en el barrio de San Juan. / José Carlos Guerra

También se encuentran en este grupo quienes aceptaron la liquidación sin formular alegaciones o reclamaciones. En estos supuestos, la anulación posterior de la ordenanza no implica automáticamente la devolución de las cantidades pagadas, ya que, con carácter general, la legislación protege los actos administrativos que ya han adquirido firmeza, salvo las excepciones previstas legalmente.

La sentencia todavía no es definitiva

Por el momento, la resolución del TSJC no es firme. Las partes disponen de un plazo de un mes para preparar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que concurran los requisitos legales, por lo que el procedimiento judicial todavía podría prolongarse durante los próximos meses.

Hasta que no se resuelva esa posibilidad o expire el plazo para recurrir, la situación de la tasa de basura seguirá pendiente de una decisión definitiva.

¿Qué ocurre ahora?

La sentencia supone un importante revés para una de las medidas fiscales más debatidas de los últimos años en la capital grancanaria. El tribunal considera que la memoria económica utilizada para justificar la tasa presenta deficiencias y no acredita de forma suficiente los criterios empleados para calcular y distribuir el coste del servicio entre los contribuyentes.

Basura y suciedad en diferentes puntos de Las Palmas de Gran Canaria / LP / DLP

Si la resolución acaba siendo firme, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deberá estudiar cómo adaptar la regulación del servicio de recogida de residuos y qué medidas adoptar respecto a una tasa que ha quedado judicialmente cuestionada.

Mientras tanto, miles de vecinos permanecen pendientes de la evolución del procedimiento y de una pregunta que sigue sobre la mesa: si finalmente podrán recuperar el dinero abonado por la tasa de basura.

Por ahora, los especialistas recomiendan prudencia, ya que cada expediente deberá analizarse de forma individual y será la resolución definitiva del procedimiento judicial la que determine el alcance real de la anulación de la ordenanza y sus posibles efectos sobre las liquidaciones ya abonadas.