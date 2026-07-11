Tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria: el PP advierte que sigue vigente pese a la sentencia

La sentencia contra la tasa de recogida de basuras de Las Palmas de Gran Canaria emitida por la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC el pasado lunes, 6 de julio, y dada a conocer por los medios de comunicación este viernes mantiene en vilo a la población. La resolución judicial, la cual cuestiona los criterios utilizados para el cálculo de la cuota por tener «deficiencias», llega cuando apenas ha pasado un mes desde que comenzaron a llegar los recibos de este tributo a los hogares de la capital grancanaria -este es el primer año que se cobra este tributo-, por lo que no son pocos los ciudadanos que ya la han abonado.

La portavoz del PP, Jimena Delgado, advirtió este sábado a este periódico que la ordenanza no está anulada oficialmente. «Por mucho que haya salido esta sentencia, que a nadie se lo ocurra dejar de pagar porque en estos momentos todavía no está anulada», resaltó la edila. En caso de no abonar el importe estipulado, 149,33 euros de manera generalizada, salvo que haya posibilidad de acogerse a bonificaciones, el ciudadano podría incurrir en recargos por no abonarla en tiempo y forma.

169.000 recibos de cobro

Desde el Ayuntamiento explicaron este viernes que todavía no han recibido la sentencia de manera oficial. Una vez la tengan, procederán a analizarla y pronunciarse. El Consistorio tiene posibilidad de recurrirla, por lo que podría quedar un largo recorrido judicial por delante. De asumirla o pasar a ser firme, el grupo de gobierno tendría que ejecutarla, por lo que entonces sí quedaría anulada la ordenanza que regula la tasa. Ya han sido emitidos 169.000 recibos de cobro a viviendas residenciales y vacacionales.

«La Justicia nos ha dado la razón, dijimos desde el primer momento que la tasa estaba mal planteada y mal diseñada», recalcó Delgado, quien recordó que presentaron alegaciones el año pasado durante la tramitación de la ordenanza. «Hay una falta de proporcionalidad, no se hace un reparto correcto del pago entre los contribuyentes», matizó, en referencia a que la tasa es por regla general igual para todos, algo que la líder popular critica.

Dos operarios llevan un contenedor a un camión de basura en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

«Se aplica la misma tasa a todas las familias, vivan donde vivan, tengan el número de miembros que tengan», expuso. Y aunque existen bonificaciones previstas para familias numerosas o en riesgo de exclusión social, Delgado criticó que estas tengan que ser rogadas -en el caso de las numerosas, aquellas que ya tengan bonificado el IBI disfrutan del descuento sin necesidad de rogarlo-.

Fundación Canaria Escuelas de Antunez

Esta sentencia da la razón a la Fundación Canaria Escuelas de Antunez, quienes habían denunciado supuestas deficiencias tanto en el cálculo de la cuota fija como en la memoria técnica que justifica el importe. Además de este recurso, sobre la tasa de basuras sobrevuela otro interpuesto por el PP que todavía está pendiente de resolverse, de ahí que hayan celebrado la resolución.

Delgado ya adelantó esta semana en Comisión de Pleno que tienen un perito asignado «para ver si ese es el coste real del servicio». Además, la concejala ha insistido en que este importe es resultado «de la mala gestión en limpieza de Carolina Darias», en referencia al contrato de emergencia aprobado en octubre.

Por otro lado, la también diputada en el Congreso criticó la tasa desde su origen, «la directiva europea [sobre la que se sustenta la ley 7/2022 que hace obligatorio implantar tasas de basuras en toda España] está ya mal aplicada por culpa de Pedro Sánchez». En todo caso, afirmó que «hay que buscar fórmulas para que la directiva sea efectiva y ser más sostenibles, pero esta vía no lo es».

La sentencia ha sido ganada por el despacho de abogados Acosta y Navarro, el mismo que logró tumbar el pasado marzo la misma ordenanza que da sustento a la tasa de recogida de basuras en el Ayuntamiento de Madrid -gobernado en este caso por el PP-.