El Centro Cívico Suárez Naranjo cuenta con un millón de euros para su ampliación

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, ha sacado a licitación las obras de ampliación del Centro Cívico Suárez Naranjo. La actuación, financiada a través del Plan de Inversiones en municipios del Cabildo de Gran Canaria, cuenta con un presupuesto base de licitación de 960.133,66 euros y permitirá incrementar la capacidad de este equipamiento municipal destinado a usos socioculturales mediante la construcción de una nueva planta.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, expone que «este proyecto supone un nuevo paso en la mejora de los equipamientos públicos de la ciudad, reforzando un espacio de referencia para la actividad social y comunitaria con instalaciones más amplias, accesibles y versátiles». Asimismo, destaca que «la ampliación ha sido concebida con una visión de futuro, incorporando criterios de sostenibilidad, eficiencia y flexibilidad que permitirán adaptar el edificio a las necesidades futuras».

Una nueva planta

La intervención consistirá en la construcción de una nueva planta sobre el edificio existente, que actualmente dispone de sótano y dos plantas sobre rasante, sin modificar la configuración de los espacios actualmente en funcionamiento. Con esta actuación, el inmueble alcanzará una superficie de 2.217,44 metros cuadrados.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su planificación a largo plazo. Aunque la actuación contempla la construcción de una nueva planta, la estructura del edificio ha sido dimensionada para permitir el agotamiento de la edificabilidad prevista por la normativa urbanística, facilitando una futura ampliación vertical sin necesidad de realizar refuerzos estructurales de la edificación.

La nueva planta albergará una sala polivalente, diversos despachos y oficinas, aseos adaptados, un office y un cuarto de instalaciones. Además, la cubierta incorporará pérgolas que generarán nuevos espacios de estancia al aire libre, con más de 140 metros cuadrados de superficie para el desarrollo de actividades.

En torno a un patio central

El proyecto mantiene la organización funcional del edificio en torno a un patio central que articula las comunicaciones verticales y horizontales entre las distintas plantas. Este espacio, iluminado mediante luz cenital, favorecerá la relación entre las personas usuarias y potenciará la versatilidad de las instalaciones. Asimismo, las nuevas salas dispondrán de un diseño modular que permitirá adaptar los espacios a diferentes actividades y necesidades.

La actuación también incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Para ello, se ha proyectado una envolvente térmica, un sistema de iluminación LED de bajo consumo, así como soluciones destinadas a mejorar el aislamiento térmico y acústico del edificio. La cubierta quedará preparada para la futura instalación de sistemas de energía solar.