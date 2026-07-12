Los coletazos de Therese cuatro meses después: la tormenta provoca daños millonarios en Las Palmas de Gran Canaria

La borrasca Therese no solo dejó su huella en la playa de Las Canteras. La tormenta se dejó sentir con fuerza en los barrancos que cruzan Las Palmas de Gran Canaria, con cuantiosos daños ten el de Tamaraceite y en el Guiniguada. Los mayores daños los produjo en la estación de bombeo (EBAR) del Teatro Pérez Galdós, donde el arrastre de piedras hacia los conductos dejó las instalaciones al borde del colapso.

El concejal de Aguas, Francisco Hernández Spínola, desveló esta semana que será necesario hacer una obra de emergencia con un coste estimado en 3,5 millones de euros para poder reparar la EBAR de la plaza Stagno. Según el edil, la sustitución del colector es «imprescindible debido al grado de incertidumbre estructural y el daño que puede ocasionarse de no actuarse con rapidez». La tormenta obstruyó los conductos, de ahí el riesgo.

Depuradora de Barranco Seco

La EBAR del Teatro es la que bombea aguas sin depurar a Barranco Seco, de ahí su importancia, puesto que en estas instalaciones «colmatada, según reconoció Spínola, y es que allí se depuran 48.000 metros cúbicos de agua al día, «y en toda la ciudad se producen 50 y poco».

Desagüe del barranco Guiniguada previo a las bóvedas entre Vegueta y Triana. / LP/DLP

Las obras comenzarán en breve después de que Emalsa tomara las medidas previas esta semana. La obra de emergencia que sí se ha ejecutado a consecuencia de la borrasca Therese ha sido en el barranco de Tamaraceite, donde se han reparado caminos y canalizaciones por 200.000 euros.

Por otro lado, la concejalía de Sostenibilidad también ha tenido que actuar en el Guiniguada. Aunque están pendientes de hacer un proyecto de mayor envergadura para arreglar la senda peatonal y demás elementos dañados por la escorrentía, el área que dirige Gemma Martínez Soliño ha tenido que arreglar muros en el recinto medioambiental del Pambaso, así como en los accesos.