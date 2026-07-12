Una incidencia en el suministro eléctrico deja a unas 500 personas sin luz en Las Palmas de Gran Canaria

Una incidencia ocurrida durante la tarde de este domingo en el suministro eléctrico ha dejado alrededor de medio millar de personas sin luz en Las Palmas de Gran Canaria.

Las zonas afectadas son la calle Néstor de la Torre y aledañas.

Según informan vecinos de la zona, la luz se fue a las 15:30 horas, afectando tanto a las viviendas como a los comercios, que han tenido que parar la actividad, e incluso algunos semáforos están apagados.

Un empleado esperando fuera de su local a que vuelva la luz. / E. D.

Zonas afectadas

La web edistribucion.com (empresa distribuidora de Endesa) informa que el suministro en la zona está afectado por una incidencia y un equipo se encuentra en su zona realizando comprobaciones.

De forma más concreta, en la calle Néstor de la Torre aparecen 141 clientes afectados; en General Vives, 24; en la calle Valencia, 106, y un poco más alejados, también en la calle Valencia, pero esquina con Pi y Margall, 224, lo que supone un total de 495 personas afectadas por los cortes de luz de este domingo en la capital.

Noticias relacionadas

Puntos señalizados en el mapa donde ha habido incidencias. / edistribucion.com

Por el momento, no hay previsión de cuánto durarán los cortes y cuándo quedará solventada la incidencia, aunque desde media tarde se ha ido recuperando la luz en algunos edificios.