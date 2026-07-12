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Las dos obras que afectarán al tráfico esta semana en Las Palmas de Gran Canaria: cierre en Covadonga y ocupación de carril en Pintor Felo Monzón

Las obras de Emalsa se centrarán en la red de saneamiento, sin afectar al suministro de agua potable

Avenida Felo Monzón

Avenida Felo Monzón / Andrés Cruz

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Emalsa acometerá entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio dos actuaciones de renovación de la red de saneamiento en la calle Covadonga y la avenida Pintor Felo Monzón, en Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajos provocarán modificaciones temporales en la circulación, aunque no afectarán al servicio de abastecimiento de agua.

Las intervenciones forman parte del programa de mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad. Su ejecución se concentrará en dos puntos distintos y requerirá tanto el cierre completo de un tramo urbano como la ocupación parcial de un carril.

Cierre al tráfico en la calle Covadonga

La primera obra comenzará el lunes 13 de julio en la calle Covadonga, concretamente entre los números 85 y 87. La actuación consistirá en la renovación de un tramo de la red de saneamiento.

Para facilitar los trabajos será necesario cerrar al tráfico la calle entre Vergara y Castillejos. Según la planificación comunicada por la empresa, la intervención finalizará el miércoles 15 de julio.

El cierre afectará a la movilidad en este entorno durante tres jornadas, por lo que los conductores deberán utilizar recorridos alternativos mientras permanezca restringida la circulación.

Ocupación de un carril en Felo Monzón

La segunda actuación se iniciará el propio miércoles 15 de julio en la avenida Pintor Felo Monzón, a la altura del número 48 y junto a la gasolinera Moeve.

En este caso no será necesario cerrar completamente la vía, pero sí ocupar el carril derecho en el sentido de la circulación. Los trabajos se prolongarán, según las previsiones, hasta el viernes 17 de julio.

La intervención se desarrollará en una avenida con un volumen relevante de tráfico, por lo que la ocupación del carril puede generar retenciones puntuales, especialmente en las franjas de mayor circulación.

Sin cortes en el suministro de agua

Las dos obras se ejecutarán sobre la red de saneamiento y no sobre la red de distribución de agua potable. Por este motivo, Emalsa señala que no habrá interrupciones en el abastecimiento y que el servicio continuará funcionando con normalidad.

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La empresa aplicará medidas de señalización y ordenación del tráfico para limitar las afecciones durante la ejecución de los trabajos. También recomienda a conductores y residentes prestar atención a los desvíos y restricciones temporales establecidos en ambas zonas.

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