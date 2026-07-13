Carolina Darias estrecha en Malta la alianza cultural de Las Palmas de Gran Canaria para 2031

Las Palmas de Gran Canaria y Victoria, capital de la isla maltesa de Gozo, reforzaron este lunes, 13 de julio, su cooperación como candidaturas insulares a Capital Europea de la Cultura 2031. La alcaldesa, Carolina Darias, se reunió en el archipiélago maltés con su homólogo de Victoria, Brian Azzopardi, y con representantes de la única candidatura de Malta para esa edición.

Reunión entre las candidaturas de Las Palmas de Gran Canaria y Victoria a Capital Europea de la Cultura 2031. / LP/DLP

La delegación grancanaria también contó con Elvira Rilova, responsable de dimensión internacional de LPGC’31. Las reuniones incluyeron al director artístico de la candidatura maltesa, Austin Camilleri, y sirvieron para revisar los proyectos que ambas ciudades incorporan a sus respectivos Bid Books, los documentos que detallan sus programas culturales, objetivos y compromisos.

Compartimos retos, compartimos desafíos y tenemos muchos puntos en común como ciudades e islas que somos Carolina Darias — Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Carolina Darias destacó las coincidencias entre ambas ciudades y el papel que los territorios insulares aspiran a desempeñar en el ámbito cultural europeo. “Compartimos retos, compartimos desafíos y tenemos muchos puntos en común como ciudades e islas que somos”, afirmó la alcaldesa durante el encuentro.

Darias también expresó su intención de mantener la cooperación entre las dos candidaturas y agradeció la recepción de las autoridades locales. “Queremos seguir trabajando juntos en este sueño ilusionante que es ser Capital Europea de la Cultura 2031”, señaló. La reunión permitió, además, conocer el planteamiento cultural de Victoria-Gozo e intercambiar experiencias sobre la preparación de las candidaturas.

La insularidad como un proyecto común entre Gran Canaria y Gozo

El alcalde de Victoria, Brian Azzopardi, defendió la aportación específica de las islas al futuro cultural de Europa. A su juicio, la distancia respecto a los principales centros continentales no impide que los territorios insulares ocupen una posición relevante en la creación, la participación ciudadana y la cooperación entre ciudades.

La alianza sitúa la insularidad como un elemento común de ambas propuestas. Gran Canaria y Gozo comparten condicionantes relacionados con la movilidad, la conectividad y la distancia geográfica, pero también una identidad marcada por el mar, los intercambios culturales y la circulación histórica de personas entre territorios.

Artistas malteses en Rebel Walls en Las Palmas de Gran Canaria

Uno de los acuerdos concretos afecta a la próxima edición de Rebel Walls, el programa de intervenciones murales del Castillo de Mata, en Las Palmas de Gran Canaria. Dos artistas malteses viajarán a la capital grancanaria durante agosto para crear una obra en los muros del recinto.

La participación de estos creadores amplía la dimensión internacional del programa y abre una nueva vía para la movilidad artística entre las dos islas. Las candidaturas también acordaron proyectos relacionados con residencias, creación contemporánea, patrimonio, participación ciudadana e identidad insular.

Una relación histórica entre Malta y Gran Canaria

Durante las reuniones, Carolina Darias recordó los vínculos históricos entre Malta y Gran Canaria. Comerciantes malteses se instalaron en Las Palmas de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX y dejaron una huella en la vida económica y social de la ciudad. La calle de Los Malteses, junto al barrio de Triana, conserva esa referencia en el callejero capitalino.

La visita también incluyó varios espacios patrimoniales y culturales de Gozo. El encuentro forma parte de la estrategia internacional de LPGC’31, que busca alianzas con otras ciudades candidatas y sitúa la cooperación territorial entre los ejes de su propuesta para 2031. La relación con Victoria aporta a ese proceso una perspectiva común sobre el papel de las islas, su conexión con Europa y su capacidad para impulsar proyectos culturales compartidos.