Coalición Canaria exige más seguridad nocturna en el Puerto y Las Canteras tras los últimos delitos en Las Palmas de Gran Canaria

Durante la madrugada de este domingo, una pareja fue víctima de un violento asalto en la calle José Franchy Roca, donde los agentes de la policía local actuaron con rapidez ante el suceso. En el Ayuntamiento de Gran Canaria, el portavoz de Coalisión Canaria, David Suárez, ha reclamado al gobierno municipal la puesta en marcha inmediata de un dispositivo de seguridad visible y permanente durante las noches y los fines de semana.

Suárez ha pedido que este dispositivo se despliegue en zonas como el parque Santa Catalina, José Franchy Roca, Luis Morote, Tomás Miller, Los Martínez de Escobar y el entorno de Las Canteras, espacios que concentran una mayor afluencia de personas debido a la actividad comercial, hostelera y nocturna. “¿A qué espera Josué Íñiguez para reconocer la realidad y adoptar medidas?”, ha preguntado Suárez. El potavoz de CC ha querido recordar que en el último mes han tenido lugar dos agresiones grupales de extrema violencia en las proximidades del Parque Santa Catalina a las que han tenido que acudir los cuerpos de seguridad.

La zona es de las más frecuentadas para el ocio nocturno durante los fines de semanas en la capital grancanaria. Por ello, CC lleva tiempo alertando de la falta de seguridad en el entorno. «El Gobierno municipal no puede seguir presentando cada robo, agresión o pelea como un episodio aislado mientras los sucesos se acumulan», ha señalado Suárez, dirigiéndose al responsable municipal de Seguridad.

La preocupación entre los vecinos continúa aumentando, según el portavoz de CC, que ha insistido en que se producen "entre uno y dos episodios violentos semanales". Entre los sucesos más graves se encuentra se encuentra la paliza sufrida por un joven el pasado mes de junio en la zona de Santa Catalina. La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con un traumatismo craneoencefálico después de recibir varios golpes en la cabeza por parte de un grupo de unas diez personas.

En el altercado de este domingo, los agentes de la Policía Local actuaron con rapidez, localizaron a los presuntos responsables y recuperaron los objetos robados. Uno de los supuestos implicados acumula 33 detenciones.

Este nuevo episodio refuerza la petición de Coalisión Canaria de una mayor coordinación entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Nacional, así como de un seguimiento específico en las zonas que concentran un mayor número de robos, peleas y agresiones.