IQOS activa el modo ‘REMIX’ en el Granca Live Fest con una propuesta que fusiona música, creatividad y expresión personal

Este verano, IQOS lleva su universo REMIX al Granca Live Fest, uno de los encuentros musicales más relevantes del archipiélago. Inspirada en la energía de la música y en la mezcla de sensaciones que definen el verano, la nueva edición limitada IQOS ILUMA i REMIX llega a Canarias como una invitación para usuarios adultos de productos con nicotina a vivir el verano desde una mirada más libre, expresiva y personal.

REMIX no es solo una edición limitada, sino una forma de entender el verano: un universo donde música, movimiento, color y sensaciones conviven para convertir lo ordinario en algo extraordinario. Bajo el concepto “Tu verano en modo REMIX”, IQOS invita a sus usuarios adultos a cambiar el ritmo y dejarse llevar por nuevas experiencias, desde una mirada más libre, expresiva y espontánea. Esa energía se traslada al dispositivo a través de una estética refrescante y vibrante, con degradados cromáticos, reflejos holográficos y acabados metálicos inspirados en los festivales, las noches de verano y los destinos costeros.

En Canarias, donde en verano la luz se transforma, los días se alargan y las puestas de sol huelen a salitre, este universo adquiere una dimensión especial. En ese contexto, IQOS se integra en el Granca Live Fest, consolidando cinco años de presencia en uno de los principales festivales de música del archipiélago, donde la creatividad, la música en directo y la experiencia compartida marcan el ritmo de la temporada.

REMIX está disponible en toda la gama de dispositivos —IQOS ILUMA i, IQOS ILUMA i PRIME e IQOS ILUMA i ONE— y se completa con accesorios exclusivos, como sets de aros, carcasas o parches decorativos, que permiten personalizar cada dispositivo y llevar esa energía estival a la experiencia de cada usuario adulto.

IQOS s Granca Live Fest: el verano en modo REMIX

Durante los días del festival, IQOS desplegará un espacio exclusivo para usuarios adultos de productos con nicotina, con vistas privilegiadas de los conciertos, donde podrán descubrir los dispositivos más recientes de la marca y participar en distintas propuestas diseñadas para enriquecer su recorrido durante el festival.

La activación incluye una estación interactiva que convierte la canción favorita del usuario en un diseño visual único, generado a partir de su voz e impreso en una tote bag como recuerdo. La experiencia se completa con un DJ booth interactivo, que permite crear composiciones musicales en directo, y una ‘Caja Misteriosa’ con premios y accesorios vinculados al universo REMIX.

Todo ello configura un entorno dinámico y participativo, alineado con una forma de vivir el verano basada en la creatividad, la mezcla y la conexión con el momento.

“El verano en Canarias se vive con una intensidad única, donde la música marca el ritmo de la experiencia. Con REMIX queremos acompañar esa energía a través de una propuesta creativa e iridiscente, que se mueve con la luz y conecta con esa forma de vivir en las islas”, destaca Haruki Hayashi, Director de Marketing SFP de Philip Morris en Canarias.

Más allá de esta cita, la presencia en el Granca Live Fest forma parte de una agenda estival más amplia que llevará el universo REMIX a distintos festivales y enclaves culturales del archipiélago durante los próximos meses.

Este verano no se trata solo de hacerlo diferente, sino de descubrir nuevas formas de vivir cada momento. Y en Canarias, esa experiencia se vive en modo REMIX.

Sobre la marca IQOS

IQOS es la marca líder de dispositivos para tabaco calentado. Su tecnología se basa en calentar el tabaco en lugar de quemarlo, eliminando el proceso de combustión y generando un aerosol con niveles significativamente más bajos de sustancias nocivas en comparación con el humo de los cigarrillos.

Utilizando IQOS ILUMA se emiten un 95% menos de sustancias químicas dañinas que los cigarrillos*, incorporando avances tecnológicos diseñados para ofrecer una experiencia más limpia y sencilla.

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Ahora bien, IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva, pero es una mejor alternativa para fumadores adultos que de otro modo continuarían fumando.