La Isleta se sumerge en la semana grande de las Fiestas del Carmen con la Procesión Marítima, La Aurora y la romería de La Ofrenda

Las Fiestas del Carmen de La Isleta entran en su semana grande. Un amplio abanico de actos religiosos y populares se despliega más allá del istmo de Las Palmas de Gran Canaria, cuidadosamente dispuesto para homenajear por todo lo grande a la patrona de los marineros. Con la Gala de Elección de La Lady y la Gran Lady, celebrada este lunes en la plaza Manuel Becerra, el barrio calienta motores para toda una semana de actividades populares dirigidas a toda la familia, como la elección de la Reina Infantil el martes. Los actos principales de las fiestas, que durarán hasta el 2 de agosto, incluyen las procesiones de la Aurora y la Marítima en honor a la Virgen del Carmen, así como la romería de La Ofrenda.

El 15 de julio, la víspera del día grande, La Isleta se llenará de música y acordes de la Banda Atlántico Sound para celebrar la Diana Floreada. El recorrido arrancará en la calle Benartemi y seguirá por Umiaga, Tamarán Osorio, Artemi Semidán, Faycanes, Menceyes, Malfú, Palmar, Roque Nublo, Tecén, Tanausú y Romeral, regresando finalmente a Benartemi. Será allí mismo, uno de los epicentros de estas celebraciones, donde un mercadillo organizado por la Asociación de empresarios de Santa Catalina multiplicará el ambiente festivo.

Ruta Cultural de Las Alfombras

A las 11:00 horas, la calle Osorio será escenario de la Ruta Cultural de las Alfombras, que recopilará una exhibición de todas aquellas piezas que se han expuesto a lo largo de las festividades, sumando también las que se realizaron en años anteriores. Asimismo, la asociación organizadora, Corazón de La Isleta, ha incorporado premios por categorías de hasta 500 euros a las mejores alfombras.

El presidente de la entidad, José Juan Díaz, cuenta que su objetivo en esta edición es "dar visibilidad" a la labor que realizan las personas que se implican en las fiestas, ya que se encargan de crear alfombras para todas las ocasiones en que sale la Virgen de su templo, y no solo para el día principal. "Aquí entra en juego la creatividad de cada uno. Hay gente que las hace en forma de rectángulo, ovaladas, terminadas en pico, otros que además de la alfombra añaden decoración...", desgrana.

Procesión de La Aurora

Para terminar la jornada de la víspera, La Trova ofrecerá un concierto a partir de las 21:00 horas en la calle Benartemi. Esa será la antesala del repique de campanas y el espectáculo pirotécnico que anunciarán la Festividad de Nuestra Señora del Carmen Coronada, que seguidamente contará con un desfile de papagüevos y la Banda Isleña para llenar La Isleta de alegría.

El jueves 16 de julio, el día central de las fiestas, estará protagonizado por los actos religiosos. Uno de los más esperados es la procesión de la Aurora, que recorrerá las calles del barrio con salida desde Benartemi, tras la primera eucaristía de la jornada, que dará comienzo a las 4:30 de la madrugada. A lo largo del día habrá otras tres eucaristías –a las 12:00, 18:00 y 20:00– amenizadas por diversas agrupaciones musicales.

Gala de la Reina y romería de La Ofrenda

Manuel Becerra recuperará los actos populares por todo lo grande para la gala del viernes, que elegirá a la Reina y Miss Isleta 2026. Las celebraciones continuarán a lo largo del fin de semana, empezando por una fiesta de la espuma el sábado, a las 11:00 horas, en el CEIP León y Castillo.

A lo largo de la tarde, las calles del barrio se llenarán de carrozas y animales con la romería de La Ofrenda en honor a la Virgen del Carmen, que contará con actuaciones folclóricas y una ofrenda floral. Además, se realizará una recaudación de alimentos no perecederos que irán destinados a Cáritas.

Procesión Marítima

A las 21:30 horas se dará paso a un tradicional baile de taifas, amenizado por la parranda La Polvajera, que enlazará dos horas más tarde con la celebración de la Rama canaria. Paralelamente, la plaza Manuel Becerra vibrará con la música al son del DJ Airam Vega y el grupo La Combinación. La semana terminará con el Día del Hombre del Mar, una jornada protagonizada por la religión, aunque también quedará tiempo para visitar una exposición de vehículos antiguos y clásicos en Manuel Becerra.

La eucaristía del domingo a las 17:00 horas, armonizada al órgano por la soprano Inna Saavedra, anunciará la salida de la esperada Procesión Marítima, que se dirigirá al Muelle a través de Juan Rejón. Tras el embarque de la imagen, la Virgen regresará a su templo en la calle Benartemi, que continuará siendo uno de los faros de las fiestas hasta el 2 de agosto.