La renovación del Bull Astoria llevará al hotel de tres a cuatro estrellas

El hotel Bull Astoria de Las Palmas de Gran Canaria acaba de cerrar sus puertas para emprender un cambio de imagen integral que hará que el establecimiento no solo pase de tres a cuatro estrellas, sino a denominarse Bull Collection Canteras. Un cambio de identidad que, según la directora de Operaciones de la cadena Bull Hotels, Alba González, implica «un gran salto cualitativo» con el objetivo de diversificar y ampliar su clientela. «Trabajamos en un rediseño absoluto hacia un estilo más urbano, moderno y sofisticado, pensado para maximizar el confort de nuestros huéspedes», declara.

El Bull Astoria, ubicado en la calle Fernando Guanarteme, está gestionado en la actualidad por Bull Hotels, una de las cadenas hoteleras de origen canario. Junto al hotel Reina Isabel, de cuatro estrellas, forma parte de los establecimientos que la cadena tiene en Las Palmas de Gran Canaria. En el sur de la isla se ubican otros siete alojamientos distribuidos entre Puerto Rico, Arguineguín y las playas del Inglés y San Agustín.

La reforma del Astoria incluye la renovación de la fachada, el mobiliario y una profunda mejora técnica en insonorización y climatización para dar mayor confort a los clientes. «Además, nos adaptamos a las últimas normativas de salud laboral incorporando el sistema de elevación de camas», explica González. La última gran reforma del hotel fue en 2001.

Un total de 175 habitaciones

El hotel cuenta con un total de 175 habitaciones que serán completamente reformadas y actualizadas «bajo un nuevo concepto de diseño y confort». Asimismo, las instalaciones de reuniones y ocio también sufrirán una importante transformación. «El hotel se transformará en un espacio multifuncional de primer nivel. Contaremos con dos salas de conferencias, tres salas polivalentes, un espacio de coworking, biblioteca y sala de juegos. Asimismo, elevaremos la experiencia de bienestar con una nueva zona de sauna y crioterapia», añade la directora de Operaciones.

La inversión para esta transformación integral asciende a seis millones de euros. El objetivo es posicionar al hotel como punto de acogida para «grupos deportivos y corporativos que buscan una experiencia de calidad en la ciudad».

Usuarios de corta estancia

Tradicionalmente, el perfil mayoritario de la clientela está ligado a usuarios de corta estancia, incluyendo turoperación del segmento senior y el programa Imserso. «Con el reposicionamiento a un hotel de cuatro estrellas y la incorporación de servicios orientados al bienestar, los negocios y el deporte, prevemos una diversificación natural de nuestro público. Atraeremos a un viajero urbano, nómadas digitales, corporativos y equipos deportivos que buscan una experiencia premium al lado de Las Canteras», añade.

Desde Bull Hotels se indica que la renovación del establecimiento «es un reflejo de la firme apuesta de Bull Hotels por la calidad y el desarrollo turístico de la zona» en la que se ubica el hotel, el popular barrio de Guanarteme.

La obra dará un vuelco a la imagen del hotel, pero no durará muchos meses. El alojamiento espera abrir de nuevo sus puertas a primeros del mes de octubre. En concreto el 30 de septiembre, según indican en su web.

A 200 metros de la playa

El establecimiento, que se encuentra a 200 metros de la playa de Las Canteras, había proyectado este ambicioso proyecto en el 2020, pero la llegada de la pandemia obligó a posponerlo. «Tras una sólida recuperación del sector y a pesar del excelente funcionamiento y la alta ocupación que venía registrando el complejo, consideramos que es el momento idóneo. Queremos adelantarnos a las demandas del mercado y ofrecer un producto completamente renovado y competitivo», añade Alba González.

Las mejoras contribuirán a que el Bull Astoria, que cuenta con una piscina en la azotea y con sauna entre otras instalaciones de ocio y relax para la clientela, pase de tres a cuatro estrellas, lo que mejorará a su vez la oferta alojativa de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde la compañía se indica que la renovación y el salto de un establecimiento de tres a cuatro estrellas obliga también a rediseñar la organización del mismo, por lo que implicará «un incremento en la plantilla de profesionales» para garantizar los nuevos estándares de calidad tras la apertura. «La cifra definitiva de puestos de trabajo directos e indirectos se concretará una vez finalice el proceso de reestructuración», apunta Alba González.

Un histórico de la ciudad

El Bull Astoria es uno de los hoteles con más solera de la capital. Abrió sus puertas a finales de los años sesenta, cuando Las Palmas de Gran Canaria comenzaba a ser un destino turístico importante para los extranjeros europeos. Su inauguración, en septiembre de 1964, contó hasta con el mismo ministro de Turismo español de la época, Manuel Fraga Iribarne.

El establecimiento, propiedad entonces de Manuel García Marrero, fue levantado con las ayudas que concedía el Estado a la incipiente industria hotelera en pleno desarrollismo franquista. El hotel se construyó en apenas 13 meses en el popular barrio de Guanarteme. Toda una proeza, según se informaba en la crónica del Diario de Las Palmas, propiedad de Prensa Canaria, que cubrió el evento.

El establecimiento ocupa una manzana de 1.400 metros cuadrados entre las calles Fernando Guanarteme, Viriato, Pelayo y Venezuela. En principio se construyeron cuatro plantas, aunque la cimentación permitía levantar otras cinco plantas más. Cuando se inauguró fue clasificado con la categoría A y contaba con 168 habitaciones y dos suites que permitían albergar a 340 clientes. En 1988, el hotel fue adquirido por la empresa Hocisa, que en 2018 se transformaría en Bull Hotels tras una fusión y reorganización.