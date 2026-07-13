Los residuos de los puntos limpios móviles se multiplican por 11 en un año en Las Palmas de Gran Canaria

En el primer semestre de 2026, los Puntos de Acopio Transitorios (PAT) han retirado 101.700 kilos de residuos en los cinco distritos de la capital. El servicio, que depende del área de Higiene Urbana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, permite a los ciudadanos depositar los restos que, por sus condiciones, no pueden desecharse en los contenedores convencionales. Entre ellos, enseres voluminosos -colchones o muebles-, electrodomésticos, calentadores de agua, escombros o ropa y calzado.

El servicio ha experimentado un aumento a la vez que su presencia en los distritos se hizo simultánea, en vez de alterna. Durante el primer semestre de 2025, el también conocido como punto limpio móvil recogió 9.000 kilos, cantidad que se ha multiplicado por once este año.

Durante el primer semestre de 2026, marzo fue el mes en el que se recogió una mayor cantidad. El que menor cantidad registró -1.200 kilos- fue enero, cuando todavía solo funcionaba un servicio diario en vez de cinco. En total, se han podido gestionar de forma apropiada, a través de los Puntos de Acopio Transitorios, más de mil toneladas de residuos. El concejal de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán, ha destacado que este servicio sirve "para seguir fomentando hábitos responsables y avanzar en la correcta separación de residuos”.

El servicio cuenta con diferentes puntos en los cinco distritos de la capital grancanaria de lunes a viernes, incluidos festivos, en horario de 11:00 a 17:00 horas. La programación mensual y la ubicación de los PAT están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en los canales oficiales del área de Higiene Urbana.