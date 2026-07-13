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Los usuarios del Muelle Deportivo niegan haber bloqueado la sustitución del pantalán T

La plataforma Mi Barco, Mi Casa asegura que existen amarres libres para reubicar las tres embarcaciones y atribuye la paralización de la obra a la gestión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

Miembros de la plataforma Mi barco, mi casa en un intento de freno de un desahucio en el Puerto.

Miembros de la plataforma Mi barco, mi casa en un intento de freno de un desahucio en el Puerto. / Andrés Cruz

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Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

El colectivo de usuarios del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas agrupado en la plataforma Mi Barco, Mi Casa rechaza que la renuncia a sustituir el pantalán T pueda atribuirse a la oposición de varias embarcaciones y sostiene que la paralización responde a decisiones de planificación y gestión adoptadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La organización asegura que la afirmación de la jefa de Obras e Infraestructuras, Antonia Bordón, de que «no hay forma de sacar las embarcaciones de ese lado» y «probablemente tendremos que rescindir el contrato con el licitador y no hacerlo», «es inexacta y omite elementos esenciales del expediente», además de trasladar a los usuarios la responsabilidad de decisiones que corresponden a la insitución.

El contrato para sustituir el pantalán T

Los afectados recuerdan que el contrato para la sustitución del pantalán T se formalizó el 5 de agosto de 2025 con un plazo de ejecución de seis meses. Según explican, la programación inicial coincidía con la regata ARC-2025, por lo que la Autoridad Portuaria habría trasladado los trabajos al periodo comprendido entre el 13 de enero y el 12 de julio de 2026.

El escrito añade que el conflicto se centra en tres embarcaciones amarradas en el pantalán T cuyos titulares han acudido a los tribunales para recurrir las órdenes de salida del Puerto Deportivo. Según afirman, la Autoridad Portuaria les atribuye un uso residencial permanente, una situación que la plataforma admite en algunos casos, aunque defiende que en otros no existe. También recuerda que este uso ha sido «permitido o, al menos, tolerado» desde la construcción de las instalaciones.

Barcos atracados en el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas.

Barcos atracados en el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas. / José Carlos Guerra

Más de cincuenta puestos de atraque vacíos

Los propietarios aseguran que nunca se han opuesto a la obra. Su petición, señalan, ha consistido en ser reubicados temporalmente mientras se resuelven los procedimientos judiciales. La plataforma afirma que existen «de forma permanente más de cincuenta puestos de atraque vacíos» en otros pantalanes y que algunos reúnen condiciones suficientes para alojar las tres embarcaciones, y citan como ejemplo el R.

«Cualquier ciudadano que pasee por el muelle deportivo puede comprobar la existencia de huecos en los pantalanes», sostiene el colectivo. A su juicio, esa disponibilidad habría permitido compatibilizar la sustitución del pantalán T con la continuidad del servicio sin recurrir a expulsiones definitivas.

Pese a esas alternativas, Mi Barco, Mi Casa denuncia que la Autoridad Portuaria se ha negado a autorizar los traslados y ha insistido en la salida de las embarcaciones. Entiende que esta decisión podría vaciar de contenido los recursos judiciales, pues los procedimientos pueden prolongarse durante dos años y, para entonces, sus titulares habrían tenido que buscar otros amarres.

Dos juzgados autorizan la expulsión de embarcaciones

La plataforma señala además que dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo han autorizado a la Autoridad Portuaria a tomar posesión de dos de las embarcaciones y expulsarlas de la Dársena de Embarcaciones Menores. Sin embargo, insiste en que esas resoluciones no justifican que se atribuya a los usuarios la falta de ejecución de una obra ya contratada, algo que consideran que «es por su única voluntad». Por ese motivo, acusan a la institución de intentar «culpabilizar a los usuarios de una gestión negligente, arbitraria y autoritaria».

El colectivo también rechaza que se presente a los afectados como simples «ocupantes» sin relación con las instalaciones. Asegura que mantienen un vínculo prolongado con el Muelle Deportivo y que abonan las tasas y facturas correspondientes, aunque denuncia que la Autoridad Portuaria «se niega a emitir los correspondientes justificantes de pago».

Noticias relacionadas y más

Reclaman transparencia en la gestión

Para la plataforma, el Muelle Deportivo no puede gestionarse mediante «decisiones selectivas o discriminatorias» cuando existen alternativas para ordenar los amarres. El colectivo concluye que el interés general exige «información veraz, gestión transparente y decisiones proporcionadas» y acusa a la Autoridad Portuaria de ocultar problemas de planificación y gestión.

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