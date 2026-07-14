Aarón Martín, técnico de Seguridad: "El distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya es zona de alto riesgo de incendios"

Las Palmas de Gran Canaria también tiene zonas forestales que pueden ser susceptibles de sufrir un incendio, entre las que destaca buena parte del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. El jefe de servicio de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha impartido recientemente una charla en San Lorenzo con el objetivo de concienciar a la población de esta zona del municipio de los riesgos que pueden acarrear ante un siniestro de este tipo. Consejos que además cobran vital importancia de cara a la celebración de los Fuegos de San Lorenzo, que tendrán lugar del 9 al 10 de agosto.

Las instituciones llevan años explicando cuáles son las medidas básicas de autoprotección. ¿Todavía no están interiorizadas?

Al estar alejados de la zona de cumbre, donde habitualmente se producen los incendios forestales más importantes, hace pensar a la gente que en la zona baja de interfaz urbana esas medidas recomendadas no son necesarias o no se tienen tan en cuenta por desconocimiento. A lo mejor no consideran que pueden ser sus, terrenos y ellos mismos, víctimas de un gran incendio forestal.

No está cerca de la cumbre, pero el municipio tiene medianías.

El distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya es el que se encuentra principalmente en la zona ZARI, es decir, de alto riesgo forestal. Recordemos que el municipio alcanza la cota de los 700 metros en La Milagrosa. En esa zona hay alguna masa forestal que unida a la zona de interfaz urbana forestal por mala prevención puede dar un susto.

Los vecinos de estas zonas, ¿qué es lo que pueden hacer?

Hay diferentes acciones preventivas. La principal es la de mantener limpio un perímetro de unos 15 metros alrededor de la vivienda. Eso significa tenerlo limpio de rastrojos, de pasto bajo y no tener elementos que, en caso de que se produzca algún conato, no favorezca que se extienda el fuego. Otras recomendaciones son crear caminos y bordillos entre zonas agrícolas, forestales y la vivienda. Si tienes una barbacoa, construirla con cierto material aislante.

Y en el caso de la gente que tiene algún terreno agrícola.

Se recomienda tenerlo lo más libre posible de pasto y bien cuidado, también mantener una poda y un desbroce de vegetación. El Cabildo lanza al comienzo de cada campaña contraincendios las conductas prohibidas durante estas épocas, como las quemas de rastrojo, realizar asaderos en ciertos terrenos o trabajos con maquinaria que pueda generar chispas.

En caso de producirse un fuego, ¿qué deberían hacer?

Deberían prestar especial atención a los canales oficiales. En caso de que la persona detecte cualquier columna de humo, ya sea en su terreno o en el exterior, avisar al 112. Y en caso de evacuación o confinamiento seguir las pautas.

Las medianías del municipio tienen zonas con casas dispersas, carreteras sin salida. ¿Cómo dificulta eso la protección?

Esa primera protección tiene que partir de los ciudadanos. Estas charlas que estamos haciendo se enmarcan dentro del plan de emergencia municipal con esa idea de concienciar. El plan hace un análisis de riesgo de todas las viviendas y de todos los barrancos.

San Lorenzo y verano es sinónimo de fiestas. ¿Qué precauciones se tienen que tener en cuenta ante el uso de pirotecnia?

Se recomienda que ningún vecino lance por su cuenta ningún tipo de pirotecnia que no esté contemplada en el plan de autoprotección. Por parte del servicio de limpieza ya desde el 1 de julio se están haciendo tareas de retirada de rastrojo cerca de las zonas al lanzamiento de los fuegos y donde previsiblemente y por experiencia de años anteriores pudiera producirse un conato de incendio.

En caso de tener una vivienda cerca de la zona de lanzamiento, ¿Qué pueden hacer?

En el caso de los cinco volcanes, se hace un perímetro en el que, desde horas antes, ya no puede haber nadie dentro. A las personas que viven en esa zona se les recomienda que en las azoteas no dejen nada que pudiera prenderse con los desechos que caen del lanzamiento de la pirotecnia. Aunque hoy día la pirotecnia ya no va con palos. También se recomienda que cierren ventanas.

¿Qué tipos de elementos deben retirarse de las azoteas?

Maderas acumuladas, periódicos, toldos. Si tienen alguna mascota, bajarla a casa. Pero nos preocupa más la masa forestal. El barranco de San Lorenzo, junto a la calle de los Naranjos, tiene mucha caña y con las lluvias de este año han crecido bastante, por eso se hace una poda excepcional. Hay que tener atención en los pequeños bosquetes y los terrenos.