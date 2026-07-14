Canarias impulsa una alianza científica e institucional para proteger el Atlántico desde la Macaronesia

El proyecto internacional MPA Canary Islands ha reunido en Las Palmas de Gran Canaria a representantes institucionales y científicos para reforzar la cooperación en la protección de las áreas marinas de la Macaronesia europea.

La jornada, celebrada en la sede de la Fundación Universitaria de Las Palmas, permitió analizar el papel estratégico de Canarias, Azores y Madeira en la conservación del Atlántico y en la mejora de la conectividad entre áreas marinas protegidas.

El encuentro forma parte del plan de acción de MPA Canary Islands, que busca fortalecer las áreas marinas protegidas existentes, promover la creación de nuevas zonas y contribuir a una gestión más efectiva del medio marino en el Archipiélago y en su entorno regional.

Cooperación entre administraciones y ciencia

La apertura de la jornada contó con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg; el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Alberto Cabré; y el coordinador del proyecto MPA Canary Islands, Octavio Llinás.

En las ponencias y mesas de debate participaron miembros del comité de expertos del proyecto, representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsables públicos de Azores y Madeira, y técnicos y cargos del Gobierno de Canarias.

El objetivo fue identificar oportunidades de colaboración entre administraciones públicas, centros académicos, empresas y ciudadanía para avanzar en la conservación y ampliación de los espacios marinos protegidos en los archipiélagos macaronésicos.

Dos millones de kilómetros cuadrados de océano

Los expertos recordaron que Canarias, Azores y Madeira generan en conjunto una Zona Económica Exclusiva cercana a los dos millones de kilómetros cuadrados, una dimensión que sitúa a la Macaronesia europea en una posición clave para contribuir al liderazgo marino de la Unión Europea.

El compromiso nacional y europeo de alcanzar el 30% de protección del espacio marino en 2030 supone un reto exigente, pero también una oportunidad para acelerar la conservación de ecosistemas de gran valor en el Atlántico.

En este contexto, MPA Canary Islands quiere aportar evidencia científica y espacios de cooperación que ayuden a mejorar la gestión de las áreas marinas protegidas en el Atlántico nororiental y centro-oriental.

La pesca artesanal, parte de la solución

Durante su intervención, Narvay Quintero defendió que “la conservación del mar no puede hacerse de espaldas al territorio”, sino escuchando tanto a la ciencia como a los profesionales que trabajan en él cada día.

El consejero destacó que Canarias, Azores y Madeira comparten su condición de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y una responsabilidad común en la conservación del Atlántico.

Quintero subrayó que Canarias defiende una conservación marina compatible con el desarrollo sostenible, la economía azul y el mantenimiento de la actividad pesquera. En este sentido, apostó por un modelo basado en la pesca sostenible y responsable, el apoyo al sector artesanal y el diálogo entre pescadores, científicos, administraciones y entidades.

MPA Canary Islands promueve la cooperación entre administraciones y científicos para potenciar las áreas marinas protegidas en la Macaronesia europea / LP / DLP

Planificación basada en conocimiento científico

La viceconsejera Julieta Schallenberg señaló que la protección de los océanos exige combinar la conservación de la biodiversidad con un uso responsable y sostenible del medio marino.

Schallenberg destacó que Canarias está comprometida con una planificación basada en el conocimiento científico, capaz de anticipar los efectos del cambio climático y reforzar la resiliencia de los ecosistemas.

También recordó que la Macaronesia comparte un patrimonio natural excepcional y desafíos comunes, por lo que la cooperación entre territorios resulta fundamental para garantizar la salud de los mares y su conservación para las generaciones futuras.

Canarias, territorio estratégico para la conservación

El coordinador general de MPA Canary Islands, Octavio Llinás, defendió que la Macaronesia europea es clave para alcanzar el objetivo de proteger el 30% de los océanos en 2030.

Llinás recordó que la Demarcación Marina de Canarias representa cerca del 50% de la Zona Económica Exclusiva nacional y alberga ecosistemas de enorme valor ambiental, miles de especies, muchas de ellas endémicas, y unas condiciones naturales que convierten al Archipiélago en un territorio estratégico para avanzar en los objetivos de conservación.

Para el coordinador del proyecto, esta riqueza ofrece una oportunidad única para avanzar hacia 2030 con una visión global, integrando a personas, instituciones y organizaciones que llevan décadas trabajando por la conservación marina en Canarias.

Un paso hacia una gestión más efectiva

El presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Alberto Cabré, destacó la importancia de proteger los mares para garantizar la sostenibilidad de los espacios protegidos, preservar la biodiversidad y asegurar los recursos que ofrecen.

Cabré defendió que la cooperación entre científicos y administraciones públicas es esencial para que la gestión de estas áreas sea realmente efectiva.

La jornada incluyó intervenciones sobre la situación actual de la red de espacios marinos protegidos en la Demarcación Marina Canaria, la propuesta de una gran área marina protegida en Canarias, el Pacto Europeo por el Océano, las zonas de interés pesquero, los corredores biológicos, la conservación de cetáceos, tiburones, rayas y sebadales, y la propuesta de un nuevo parque nacional marítimo-terrestre en Guguy.

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Con este encuentro, MPA Canary Islands busca consolidar una hoja de ruta compartida para reforzar la protección marina en Canarias y en el conjunto de la Macaronesia europea, dentro del objetivo global de conservar el 30% de los océanos antes de 2030.