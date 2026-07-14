"Mi casa está derrumbándose": la degradación y la insalubridad amenazan varios bloques de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria

Desprendimientos en las fachadas, filtración de aguas fecales, grietas de gran tamaño y restos de vertidos son algunos de los problemas que enfrentan varios bloques de viviendas en el barrio de San Francisco, en Las Palmas de Gran Canaria. Los vecinos y vecinas de la calle Gobernador Martín sufren desde hace años una degradación acelerada en las infraestructuras de sus hogares, amenazando con una creciente insalubridad y riesgos en la estabilidad de las casas.

Uno de los vecinos que vive esta situación es Natanael Araña Ramos, quien compró su vivienda hace nueve años. En ese momento tuvo que firmar una cláusula de vicios ocultos que en su día no entendió, ya que era la primera vez que adquiría una propiedad. "Con el día a día lo entendí: toda mi casa está derrumbándose. Hay grietas por todo el piso, las plaquetas están levantándose, el suelo chirría todas las noches. Hice una cata para ver los pilares y estaban ya derruidos, prácticamente sin hierros", desgrana.

Falta de intervenciones profundas

Araña asegura que no ha habido ninguna intervención profunda en el barrio para arreglar las infraestructuras y mantenerlas, sino pequeñas obras superficiales que han realizado los residentes por su propia cuenta. Es por ese motivo que los vecinos y vecinas, entre los que hay personas mayores y con movilidad reducida, tienen muy presentes los riesgos de hundimiento o derrumbamiento. "Todo eso te causa una incertidumbre muy grande porque no sabes cuánto tiempo nos va a quedar aquí", lamenta.

"A una vecina se le hundió el piso 80 centímetros para abajo. Estamos hablando de que hay riesgo de caída. Es una familia que tiene cuatro chiquillos y lo único que han hecho es mandarle un desatascador para las aguas grises", relata, a sabiendas de que esta situación su extiende a otras personas, incluido él mismo. "Tuve que encofrarlo, meter hierro y meter hormigón. Gracias a que más o menos me dedico a esto y uno se apaña para ciertas cosas", matiza, sin perder de vista que el mal estado de los edificios acabará cayendo por su propio peso, por muchas obras menores que se hagan.

Elaboración de un informe técnico

El grupo municipal del Partido Popular ha presentado un escrito al grupo de gobierno exponiendo los "signos evidentes de degradación avanzada" de los inmuebles. A su vez, el documento solicita que se ponga en marcha un plan de reposición en el barrio mientras se adoptan otras medidas con carácter urgente. Entre ellas se incluye la elaboración de un informe técnico, valorar la necesidad de realojar a algunas familias y emprender las obras para solventar los problemas en las infraestructuras.

El texto explica que hay zonas donde la estructura de los edificios está parcialmente al descubierto, a lo que se suma la presencia de humedades, revestimientos desprendidos, fachadas muy deterioradas, grietas considerables o armaduras metálicas oxidadas, entre otras cuestiones. Los problemas se acentúan notoriamente en el tramo lateral de la ladera, sobre todo entre los números 25 y 57 de la calle.

Deslizamientos del terreno

La situación no se limita al exterior de las viviendas, sino que también afecta a su interior. La proliferación de humedades, restos de vertidos y, en algunos casos, de aguas fecales, influye directamente en la insalubridad de las casas, que se vuelve más grave al tratarse de entornos donde residen menores.

En cuanto a las zonas comunes, el escrito señala que hay descalces con marcas que "podrían ser compatibles con movimientos o deslizamientos del terreno". Del mismo modo, indica que hay desniveles, oquedades y vegetación en elementos constructivos.

El documento plantea la posibilidad de que sea necesario desalojar algunas viviendas de forma preventiva, lo que permitiría realizar reparaciones en materia de "saneamiento, apuntalamiento, limpieza, arreglo de bajantes y eliminación de filtraciones o aguas fecales", además de la puesta en marcha de labores de mantenimiento para prevenir que las personas residentes corran riesgos en sus casas.