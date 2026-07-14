«Una cascada de reclamaciones» por la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria: CC pide instrucciones claras

La sentencia que anula la ordenanza de la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado una batería de preguntas sobre la mesa: qué ocurrirá con los recibos ya pagados, si el Ayuntamiento seguirá cobrando, qué margen tienen los contribuyentes para recurrir y si el gobierno municipal recurrirá el fallo. Coalición Canaria pidió este martes que esas dudas sean aclaradas cuanto antes ante la "cascada de reclamaciones" que, a su juicio, está por llegar.

La formación nacionalista reclamó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una explicación pública sobre los efectos de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que cuestiona la justificación empleada para fijar el importe de la tasa. Su portavoz municipal, David Suárez, exigió que el Consistorio detalle tanto su estrategia judicial como las consecuencias prácticas para los ciudadanos.

El Ayuntamiento estudia la sentencia tras recibirla el lunes

La petición se produce un día después de que el Ayuntamiento recibiera oficialmente la sentencia. El gobierno municipal dispone de 30 días hábiles para decidir si presenta recurso y, por ahora, se ha limitado a informar de que los servicios jurídicos y tributarios estudian el contenido y el alcance del fallo.

“Carolina Darias no puede guardar silencio ni limitarse a decir que los servicios jurídicos están estudiando la sentencia” David Suárez — Portavoz de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Suárez considera insuficiente esa respuesta. “Carolina Darias no puede guardar silencio ni limitarse a decir que los servicios jurídicos están estudiando la sentencia”, afirmó el portavoz de CC, que quiere saber si continuarán emitiéndose liquidaciones, qué tratamiento tendrán los 169.000 recibos ya enviados y qué opciones existen para quienes han abonado los 149,33 euros fijados con carácter general para las viviendas.

Carencias en la memoria económica de la tasa de basuras

La sentencia, dictada el 6 de julio y conocida el pasado viernes, estima el recurso presentado por la Fundación Canaria Escuelas de Antunez. La Sala aprecia carencias en la memoria económico-financiera que sirvió para calcular la tasa y concluye que no quedaron debidamente explicados ni el coste del servicio ni el reparto de la carga entre los distintos contribuyentes.

Los magistrados ponen el foco tanto en la cuota fija como en la parte variable. Entre otras cuestiones, cuestionan que se recurriera a estudios realizados en Cataluña sin justificar de forma suficiente por qué sus conclusiones podían aplicarse a Las Palmas de Gran Canaria. También señalan que no se explicó por qué viviendas, alojamientos turísticos y determinados establecimientos debían soportar una misma cuota fija.

La sentencia no suspende por sí sola el cobro

CC advirtió, no obstante, de que el fallo no permite a los vecinos dejar de pagar por iniciativa propia. La ordenanza sigue vigente mientras la sentencia no sea firme o el Ayuntamiento adopte una decisión sobre su ejecución. No atender una liquidación dentro de plazo podría generar recargos.

No podemos decirles a los vecinos que dejen de pagar, porque eso podría provocar recargos y perjudicarles David Suárez

“No podemos decirles a los vecinos que dejen de pagar, porque eso podría provocar recargos y perjudicarles”, señaló Suárez. A su juicio, el Consistorio debe publicar instrucciones claras para evitar mensajes ambiguos y explicar qué cauces tienen a su disposición quienes quieran reclamar.

El portavoz nacionalista sostuvo que la resolución “abre la puerta a una cascada de reclamaciones de ciudadanos, comunidades, empresas y entidades” que necesitan conocer los pasos que deben seguir y los plazos de los que disponen. “La obligación del Ayuntamiento es ofrecer información clara, homogénea y accesible, y no dejar que cada contribuyente tenga que buscar asesoramiento por su cuenta para defender sus derechos”, añadió.

La formación también reclama que se aclare la situación de los otros recursos interpuestos contra la ordenanza, entre ellos el presentado por el Partido Popular y todavía pendiente de resolución.

La Justicia viene a confirmar muchas de las advertencias que hicimos desde Coalición Canaria David Suárez

CC votó en contra de la tasa durante su tramitación. Su principal objeción fue que el sistema apenas diferenciaba entre hogares con realidades distintas y no establecía una relación suficiente entre lo que se paga, la cantidad de residuos generados y el esfuerzo de reciclaje.

“La Justicia viene a confirmar muchas de las advertencias que hicimos desde Coalición Canaria”, afirmó Suárez, que reprochó al gobierno municipal haber establecido un recibo cercano a los 150 euros sin explicar de manera suficiente por qué se aplicaba una cuantía similar a situaciones diferentes.

La resolución del TSJC no cierra todavía el recorrido judicial, pero sí obliga al Ayuntamiento a decidir su siguiente paso. Hasta entonces, la tasa continúa cobrándose y las dudas sobre los recibos ya abonados permanecen sin respuesta.