Menos coches y más playa: así será la nueva Puntilla de San Cristóbal en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento adjudica a Urban 2020 las obras de acondicionamiento del entorno de la playa de La Puntilla, en San Cristóbal, por 778.041,62 euros
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado a la empresa Urban 2020 las obras de acondicionamiento del entorno de la playa de La Puntilla, en San Cristóbal, por 778.041,62 euros. La actuación, cofinanciada por el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), tendrá un plazo de ejecución de seis meses.
El proyecto afectará a una superficie de 1.810 metros cuadrados comprendida entre la calle Estribor, el puerto de San Cristóbal y el paseo Popa. La intervención plantea reorganizar este espacio para dar prioridad a los peatones, mejorar los accesos a la playa e incorporar nuevas zonas de estancia y vegetación.
La transformación de la calle Estribor
Una de las principales actuaciones será la repavimentación de la calle Estribor mediante una plataforma única, concebida como prolongación del paseo de San Cristóbal. El acceso de vehículos quedará restringido, aunque se mantendrá el paso para los servicios de emergencia y mantenimiento.
La obra incluirá nuevas rampas y escaleras adaptadas para acceder a la playa, así como zonas de solárium, mobiliario urbano y pérgolas para generar espacios de sombra. También se plantará vegetación adecuada para las condiciones del litoral.
Aseos accesibles, duchas y lavapiés
El proyecto prevé instalar módulos prefabricados con aseos accesibles, además de duchas y lavapiés. Los últimos tramos hasta la arena se acondicionarán con materiales ligeros y desmontables para ajustarse a las exigencias de la normativa de Costas.
La iluminación se renovará con un sistema diseñado para reducir la contaminación lumínica. Las soluciones previstas tendrán carácter flexible para facilitar su adaptación a la futura reordenación del frente marítimo de San Cristóbal.
El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, señaló que la intervención busca mejorar la accesibilidad y la calidad del espacio público. Por su parte, el responsable de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, destacó la vinculación de La Puntilla con el carácter marinero y la actividad pesquera tradicional de San Cristóbal.
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