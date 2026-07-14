"Hay que reclamar la devolución": Facua se pronuncia sobre la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria anulada por el TSJC

La nulidad de la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria declarada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abre un escenario de incertidumbre para los ciudadanos que ya han recibido los comprobantes emitidos por el Ayuntamiento.

Mientras el Consistorio ha optado por esperar el plazo legal de 30 días hábiles -tras ser notificado- antes de fijar su posición, la asociación de consumidores Facua anima a los ciudadanos a que reclamen la devolución del pago o la declaración de nulidad ante las oficinas municipales.

“Esperar 30 días a que un Ayuntamiento se pronuncie es inaceptable y de muy poca talla política”, afirmó el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien exigió al gobierno municipal un ejercicio de responsabilidad política frente a la propia ciudadanía "devolviendo un dinero que la Justicia acaba de decir que no correspondía haber cobrado así”, subrayó.

La asociación nacional en defensa de los consumidores impulsa desde finales de 2025 una campaña a través de la cual facilita a los ciudadanos de todo el país herramientas para reclamar la devolución de dichas tasas que considera han sido aprobadas o aplicadas de forma irregular.

La iniciativa va acompañada en su página web facua.org/canarias/ de un formalario descargable de forma gratuita para que cada ciudadano lo cumplimente y presente ante el ayuntamiento correspondiente.

El diseño de la tasa, el problema

“No se trata de aplicar cualquier tasa de basura”, recalca Sánchez al considerar que el sistema elegido por los ayuntamientos no responde al origen que ha motivado la aplicación de la tasa planteada por la Directiva europea y la Ley de Transposición española, que vincula la gestión de residuos a criterios de prevención, reciclaje y proporcionalidad.

A su juicio, la consecuencia lógica es que los tribunales terminen anulando modelos que no cumplen esos requisitos. “La tasa se está diseñando mal y se está haciendo con un afán recaudatorio”. Para Facua, el problema no está únicamente en la cantidad exigida, sino en el propio diseño del tributo.

La tasa se está diseñando mal y se está haciendo con un afán recaudatorio Rubén Sánchez — Secretario general de Facua

Si finalmente la tasa termina implantándose, desde Facua exigen que se "rediseñe" y se tenga en cuenta el comportamiento de los ciudadanos. La organización admite que la normativa europea no establece un modelo cerrado para calcular estas tasas, pero considera que esa falta de concreción no permite aplicar sistemas alejados de la proporcionalidad. “No da un manual de instrucciones detallado, no redacta la tasa, y ese es el gran problema”, subrayó.

Por lo que insistió en que no se trata de cobrar una tasa vinculada al reciclaje y que la cuantía sea "la que le dé la gana al Ayuntamiento"; se trata de fijar un tributo en el que "la cantidad de basura que reciclas sea un punto a tu favor para pagar menos”.

La Directiva europea no da un manual de instrucciones, no redacta la tasa, y ese es el gran problema Rubén Sánchez — Secretario general de Facua

Ante la situación generada por la sentencia en Las Palmas de Gran Canaria, que se asemeja a lo sucedido en Madrid donde el TSJ de Madrid también la anuló, Facua recomienda a los ciudadanos que si el Ayuntamiento mantiene el requerimiento de pago, se abone la tasa y se reclame con posterioridad. “Si el Ayuntamiento nos exige que paguemos una tasa, hay que pagarla y luego reclamar la devolución”, explicó.

Aunque Sánchez dio un paso más. "No tiene mucho sentido que recién dictada una sentencia el ciudadano diga ahora voy a pagar igualmente, lo normal es que el Ayuntamiento sea rápido en la reacción, por lo que en principio esperaría a los 30 días hasta que se pronuncie".

La directiva europea no da un manual de instrucciones detallado, no te redacta la tasa, y ese es el gran problema Rubén Sánchez — Secretario general de Facua

Doble imposición a los consumidores

El escrito de reclamación elaborado por la asociación sostiene que el sistema de cálculo de la ordenanza no se fundamenta en criterios que guarden una relación directa y proporcional con la cantidad real de residuos generados de forma individualizada por el usuario o su unidad familiar, sino que utiliza parámetros “sin conexión objetiva" con la producción efectiva de residuos.

Facua concluye que este modelo podría trasladar al consumidor una responsabilidad que corresponde también a los productores, ya que los ciudadanos ya asumen de por sí costes de gestión de residuos a través de los productos que adquieren. Por eso, considera que la tasa podría generar “una doble imposición" a los consumidores.

En el último mes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha enviado alrededor de 169.000 recibos, tanto a viviendas residenciales como vacacionales, aunque todavía no se conoce cuántos contribuyentes han formalizado ya el pago ni cuántos hayan empezado ya a interponer recursos de reposición ante el Consistorio.