Las insignias navieras de otros tiempos

Cuando el Puerto de Refugio de La Luz alcanzó los 28 años de existencia en 1910, había un tráfico de 6.170 buques entre los de vapor y a vela con casi diez millones de toneladas netas, una cifra espectacular si tenemos en cuenta que cuando se colocó la primera piedra en 1883 solo entraron 236 vapores. Todo esto nos hace recapacitar sobre la importancia y acierto de la creación de nuestro recinto. Nuestro político Fernando de León y Castillo en 1873, siendo aún estudiante de Leyes en Madrid, publicó un artículo profético en el periódico Las Canarias, que dirigía Benigno Carballo, promoviendo la construcción del puerto en la bahía de Las Isletas, afirmando: «Cuando se terminen las obras proyectadas, el día que se vean en aquel dormido mar ondulando al viento 100 banderas representando a otras tantas naciones, ese día será grande, el más grande quizás para la Gran Canaria…».

Y no le faltaba razón a nuestro ilustre paisano, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando nuestro enclave casi cumplía tres decenios de existencia lo visitaban de forma regular las insignias navieras de medio centenar de compañías de 20 naciones, encabezadas por los armadores británicos seguidos de los alemanes y los españoles. Nombres que forman parte de nuestro acervo portuario y que citamos como homenaje: Compañía Trasatlántica Española, Pinillos Izquierdo y Compañía, Elder Dempster Shipping Limited, African Steamship Companie, British&African Steam Navigation Compañie, Unión Castle Steamship, Royal Mail Steam Packet Compañie, Lamport&Holt, Woermann Linie, Hamburg-Amerikanische Packetfahrt, Otto Thoresen, Yeoward Brothers, La Veloce Navigazione Italiana, Peninsular &Oriental, Shaw Shawill, Italia Cia., Compañie Generale Trasatlantique, Lloyd Italiano, Clan Lines of Steamers Ltd. Banderas al viento que nos saludan con el paso del tiempo.