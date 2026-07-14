Las Palmas de Gran Canaria y Potries unen fuerzas para reivindicar una nueva centralidad rural y geográfica

Las candidaturas de Las Palmas de Gran Canaria y Potries a Capital Europea de la Cultura 2031 compartieron este lunes 13 de julio una jornada de trabajo centrada en el papel de la identidad, el arraigo y la cultura como herramientas de transformación territorial. El encuentro planteó la necesidad de revisar la relación entre el centro y la periferia y de incorporar los entornos rurales, insulares y alejados de los grandes núcleos urbanos a la construcción cultural europea.

La jornada, organizada dentro del proyecto capitalino Rebelión de la Geografía, reunió a representantes institucionales, equipos técnicos y agentes culturales de distintas islas. Las sesiones abordaron cuestiones relacionadas con la convivencia, la sostenibilidad, la participación ciudadana y el desarrollo comunitario, ámbitos presentes en las líneas de trabajo de ambas candidaturas.

San Lorenzo acoge la sesión de trabajo

La primera parte del encuentro se celebró en el Centro Cívico de San Lorenzo. Participaron el director artístico de LPGC’31, José Luis Pérez Pont; integrantes de la oficina técnica de la candidatura; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez.

Por parte de la delegación valenciana asistieron el alcalde de Potries, Sergi Vidal; la concejala de Cultura, Estela Sanchís; y el director artístico de Potries 2031, Josep Valero. A la reunión se sumaron profesionales y colectivos culturales de diferentes puntos del Archipiélago para analizar posibles vías de colaboración entre ambos municipios.

Foto de familia del encuentro en San Lorenzo entre las candidaturas LPGC'31 y Potries (Valencia) junto a agentes culturales de distinas islas / Ana Andreu

Durante la sesión se expusieron proyectos de mediación cultural, convivencia, sostenibilidad y revitalización del medio rural desarrollados en varias islas. Las iniciativas presentadas comparten metodologías vinculadas al territorio y consideran la cultura un instrumento para reforzar la participación y la cohesión de las comunidades.

El intercambio también permitió identificar retos comunes entre Canarias y otros territorios europeos. Entre ellos figuran la despoblación, el equilibrio entre los ámbitos urbano y rural, la conservación del patrimonio vivo, el acceso a la cultura y la creación de redes estables entre administraciones, agentes culturales y ciudadanía.

La ciudadanía participa en el debate de Tamaraceite

La actividad continuó por la tarde en la Biblioteca Municipal Alexis Ravelo, situada en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite. Allí se celebró el encuentro «La cultura rural también construye Europa», con representantes de las dos candidaturas, profesionales del sector cultural y residentes interesados en el futuro de los territorios rurales.

El debate abordó el significado de la ruralidad en el siglo XXI y cuestionó la consideración de los espacios alejados de las grandes ciudades como territorios secundarios. Los participantes destacaron su capacidad para generar proyectos sociales y culturales, así como la conveniencia de establecer conexiones permanentes entre comunidades con problemas y oportunidades similares.

En la sesión intervinieron personas vinculadas a iniciativas de innovación y desarrollo comunitario en municipios y núcleos rurales como Santa Brígida, Tejeda y Juncalillo de Gáldar. Sus experiencias mostraron distintas formas de utilizar la actividad cultural para favorecer el arraigo, reforzar la identidad local y ampliar la participación ciudadana.

Encuentro entre agentes culturales de Canarias y las candidaturas de LPGC'31 y Potries a Capital Europea de la Cultura en San Lorenzo / Ana Andreu

Una candidatura vinculada al territorio

La celebración de las actividades en San Lorenzo y Tamaraceite responde al objetivo de extender la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria más allá del centro urbano e incorporar las distintas realidades geográficas del municipio y del Archipiélago.

La estrategia «Rebelión de la Geografía» plantea que los pueblos, las medianías y los espacios periféricos formen parte de la elaboración del proyecto cultural. Esta línea de trabajo busca conectar comunidades diversas y facilitar alianzas que superen las fronteras administrativas y geográficas.

Cooperación más allá del proceso de selección

La visita de la delegación de Potries permitió avanzar en una relación que las dos candidaturas pretenden mantener con independencia del resultado del proceso de selección de la Capital Europea de la Cultura 2031.

Los participantes señalaron que la cooperación entre territorios rurales, insulares y periféricos puede contribuir a revisar el concepto de centralidad cultural en Europa. El encuentro concluyó que estos espacios pueden aportar experiencias y respuestas propias ante desafíos como la despoblación, la sostenibilidad, la participación social y la protección del patrimonio.