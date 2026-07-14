El PP denuncia que la falta de personal paraliza proyectos deportivos en Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular ha reclamado a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, medidas para reforzar la gestión del Instituto Municipal de Deportes (IMD), al considerar que la falta de personal está afectando a la tramitación de contratos, obras y servicios.

La portavoz municipal del PP, Jimena Delgado, formuló estas críticas tras la reunión del Consejo Rector celebrada el pasado viernes. Según los datos difundidos por la formación, alrededor del 40% de los puestos del organismo están vacantes. En el área administrativa habría 13 plazas ocupadas y 21 sin cubrir.

Entre los asuntos abordados figura la licitación de los espacios deportivos anexos al campo de fútbol de La Suerte, que ha quedado sin adjudicar después de que las dos empresas mejor clasificadas renunciaran a formalizar el contrato.

El proyecto, redactado en noviembre de 2024, salió a contratación un año después con un presupuesto de 1.971.179,76 euros. Según el PP, Abaldo y Lopesan desistieron después de que transcurriera el plazo legal para resolver el procedimiento.

La actuación pendiente incluye un campo de fútbol 8, vestuarios y otras instalaciones. El campo de fútbol 11 entró en funcionamiento en octubre de 2024, tras varios retrasos y modificaciones, con una inversión acumulada de unos 4,4 millones. El PP calcula que el coste total del complejo se aproximará a los siete millones cuando finalice.

Contratos y servicios deportivos

El Consejo Rector declaró también desiertos dos lotes del contrato de suministro de material deportivo y textil. La única empresa licitadora presentó ofertas con rebajas de hasta el 71% en algunos artículos.

El PP se abstuvo en la votación y solicitó acceso al expediente y al estudio económico empleado para fijar el presupuesto. Delgado pidió aclarar las diferencias entre los precios establecidos por el IMD y las ofertas recibidas.

El organismo ha aprobado, además, una prórroga extraordinaria del Programa de Actividades Deportivas Dirigidas ante la imposibilidad de adjudicar a tiempo el nuevo contrato. La interrupción del servicio habría afectado a unos 4.500 usuarios, según el expediente citado por el PP.

La formación política cuestiona que la licitación no se haya completado durante los dos años de prórroga disponibles, aunque la ampliación permite mantener las actividades mientras concluye la adjudicación.

Retrasos en varias instalaciones

Delgado se refirió también a la reposición del césped del campo de fútbol de Las Mesas, cuya finalización se ha desplazado del 22 de julio al 30 de septiembre. El retraso impedirá que los clubes utilicen la instalación durante parte de la pretemporada.

El PP mencionó asimismo los tres años de demora de las obras del pabellón de Jinámar y la necesidad de invertir 40.000 euros en sustituir el pavimento del pabellón de El Batán, deteriorado por filtraciones después de haber destinado otros 60.000 euros a reparar la cubierta.

La formación reclama a Darias que refuerce la plantilla y la capacidad administrativa del IMD. El comunicado no incluye la versión del gobierno municipal ni del propio organismo sobre las críticas planteadas.