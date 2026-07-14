Sanidad y el Colegio de Médicos de Las Palmas abordan la situación de la profesión en la sanidad pública

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, ha mantenido una reunión de trabajo con la presidenta y el secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández y Nicolás Santana, respectivamente.

El encuentro, celebrado en la sede del SCS en Las Palmas de Gran Canaria, sirvió para analizar distintos asuntos vinculados a la situación del colectivo médico en los centros sanitarios públicos de la provincia de Las Palmas.

Entre los temas abordados figuró el conflicto laboral derivado de la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad.

También se trataron posibles acciones para favorecer la retención de los especialistas que acaban de finalizar su formación sanitaria especializada en las Islas.

Reunión con el Colegio de Médicos de Las Palmas / LP / DLP

Ronda de contactos con el sector sanitario

La reunión forma parte de la ronda de contactos que el director del SCS mantiene periódicamente con instituciones y organismos vinculados al ámbito sanitario.

Estos encuentros incluyen sindicatos, colegios profesionales, sociedades científicas y asociaciones de profesionales y pacientes, entre otros colectivos.

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El objetivo es conocer de primera mano la situación de los distintos sectores y mantener un diálogo fluido con las entidades implicadas en la sanidad pública canaria.