Surf, kayak nocturno y senderismo gratis para jóvenes en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los requisitos

Durante los meses de verano, los jóvenes de Las Palmas de Gran Canaria podrán participar de forma gratuita en actividades deportivas, lúdicas y medioambientales. El programa juvenil 'Panza de burro' invita a personas de entre 12 a 30 años a olvidarse de las pantallas y atreverse a salir de su zona de confort. La iniciativa cuenta con más de 2.000 plazas en actividades como bodyboard, surf, vela latina canaria, senderismo o judo, entre otras. Estas se desarrollarán en diferentes localizaciones, como el parque del Estadio Insular, las playas de Las Canteras y Las Alcaravaneras, e incluso en zonas de montaña.

La campaña incluye 'Supervalientes', una iniciativa para los jóvenes orientada a la aventura y la superación personal. Los participantes podrán experimentar valores como la autonomía, trabajo en equipo, la confianza y el respeto por el entorno natural, a través de actividades como escalada, kayak nocturno, supervivencia en la naturaleza, fotografía submarina, vías ferratas y recorridos por la costa.

Deportes de mar durante todo el mes de julio

En las actividades de este mes, 'Futuros ryders julio' ofrece todos los lunes y miércoles una conexión con el mar, a través del deporte. Comienza a las 17:30 hasta las 19:30 horas en la playa de Las Canteras, en la zona de la Cícer. El aforo está completo, por su fecha de iniciación el 29 de junio.

Bugueros mañaneros es una actividad con una duración de varias semanas de julio en los días laborables. Entre sus actividades hay bodyboard, buggy, juegos y dinámicas de playa, actividades deportivas al aire libre, experiencias en el mar, retos y trabajo en equipos. Este campus está pensado para jóvenes de 12 a 16 años y comienza a las 9:00 horas, en la zona de la Cícer. En esta experiencia no hay plazas disponibles.

La actividad 'Tardeos a toda vela' tiene una duración de una semana del 13 al 17 de julio. El Muelle Deportivo acoge por las tardes a jóvenes de entre 17 a 30 años, para que los participantes aprendan sobre los fundamentos de la vela latina canaria. El objetivo principal es desconectar de la rutina por medio de un deporte que forma parte de la identidad canaria. La inscripción a la actividad ya está finalizada.

Misterio, kayak y snorkel en la próxima semana

La programación de la próxima semana comenzará el miércoles 22 a las 17:30 horas, con la actividad 'Me lo dices o me lo cuentas', que cuenta con 25 plazas. Consiste en un juego lleno de misterio, retos inesperados y situaciones donde los participantes tendrán que decidir, improvisar y descubrir qué se esconde detrás de cada pista. Al día siguiente, Playa Chica acogerá una actividad de kayak y snorkel a las 16:00 horas, aunque, en este caso, las plazas están agotadas.

En la semana del 27 al 31 de julio no se han publicado las actividades, excepto 'Futuros ryders julio' y 'bugueros mañaneros julio' que cuentan con una programación mensual.

Senderismo e inscripciones

Para empezar agosto, se ha organizado una experiencia de senderismo nocturno. La salida será en guauga desde la Fuente Luminosa, a las 19:30 horas, con dirección a la Cumbre. La organización aconseja llevar ropa y calzado deportivo, ropa de abrigo, mochila con linterna, un litro de agua y comida ligera.

La concejala de Juventud y Deportes, Carla Campoamor, resaltó este martes, durante la presentación de las actividades, que el Ayuntamiento mantiene abierto en este momento "el plazo de inscripción para los meses de julio". Los periodos de registro, según agregó, se irán habilitando a medida que se aproximen las fechas de cada actividad. El programa se centra principalmente en los meses de verano, aunque también se podrá disfrutar durante septiembre y octubre.

Para saber más sobre el programa de juventud 'Panza de burro', se puede encontrar información en la página web de actividades de Juventud de Las Palmas de Gran Canaria.