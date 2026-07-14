El sushi más viral de Nueva York llega a Canarias: así es el original formato que triunfa en redes y es perfecto para disfrutar en la playa

Los amantes de la gastronomía japonesa tienen una nueva parada obligatoria en Las Palmas de Gran Canaria. El restaurante Roku ha incorporado a su oferta un producto que se ha convertido en un auténtico fenómeno. Se trata de sushi servido en un tubo, un formato que se dio a conocer en New York y ahora ha llegado también a Canarias.

Los creadores de contenido @descubreconc, que han mostrado a sus seguidores la llegada a Gran Canaria del conocido como el sushi más viral de Nueva York, un formato diferente que llama la atención tanto por su presentación como por su forma de comerlo.

Un formato pensado para llevar

Uno de los aspectos que más llama la atención es la comodidad y facilidad que ofrece el formato de comer sushi en cualquier parte. El sushi se entrega dentro de un tubo acompañado de un pequeño recipiente con salsa de soja. Además, contiene 10 piezas y los clientes pueden elegir entre distintos sabores.

El tubo está pensado para que cada comensal añada la cantidad de salsa que desee y, a continuación, utilice el recipiente de la salsa para empujar las piezas de sushi hacia arriba. Un sistema que facilita el transporte y permite comer de forma mucho más cómoda.

"Son perfectos para llevártelos a la playa o donde tú quieras", aseguran en el vídeo.

Preparado al momento

En el vídeo también destacan que preparan los pedidos al momento y se nota en cada bocado que el sushi está recién elaborado. Además, resaltan la facilidad para realizar y recoger el pedido. "Tan fácil como llamar por teléfono, dejar el coche en la puerta y recogerlo", explican.

Tiene un precio de 8,90 euros por cada tubo de 10 piezas.

Horario y ubicación

Roku Fusión Sushi se encuentra en la calle Muelle Las Palmas 2, en Las Palmas de Gran Canaria. Ha abierto recientemente, pero muchos clientes ya lo han calificado como uno de los mejores buffet de sushi de Gran Canaria, destacando tanto el servicio como la calidad de sus elaboraciones.

Abre todos los días de 12:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 00:00 horas.