El viaje del Papa a Canarias inspira las alfombras de La Isleta para el Día Grande del Carmen

"A mi no me pongas a Tenerife en la puerta de casa. Ponla unos metros más allá", dice una mujer en la calle Menceyes de Las Palmas de Gran Canaria. El aviso es una socarronería entre los vecinos de La Isleta, que estos días celebra sus fiestas en honor a la virgen del Carmen. La estrecha vía era este martes un lienzo en blanco en el que un grupo de residentes, bajo un sol de justicia, dibujaban las primeras líneas de lo que será su alfombra por la que el jueves, 16 de julio, procesionará la imagen. Una tradición que sigue viva en el barrio y que este año recordará la visita del papa León XIV a Canarias.

Antes de que la sal y la gomilla recubra el tapiz, que también hará alusión a la Candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, hay que marcar el dibujo sobre el pavimento. Y esa tarea estaba este martes a cargo de Noelia Santana, que con la ayuda de Javier y Juanma Rodríguez y el joven Marco, trazaba el contorno de los diferentes dibujos realizados en cartón piedra. "Hasta que yo no dé la orden no se muevan", decía Noelia, mientras los hombres subidos sobre cada fragmento acataban la orden. La precisión es necesaria para que el diseño, realizado por su hermano José, salga perfecto y no haya confusión a la hora de rellenarlo después. La alfombra, que mide 475 metros cuadrados, llevará el himno de la visita del Papa a España 'Alza la mirada' y se verá el escudo del Vaticano además del logo de la Capitalidad Europea. También estarán algunos emblemas de la isla de Gran Canaria y de Tenerife, donde el Santo Padre recaló el pasado mes de junio. Un viaje histórico que quieren seguir recordando en el Día Grande de la virgen marinera.

Colaboración de nuevos residentes

Juanma Rodríguez llegó al barrio hace tres años y desde el primer día se implicó con sus vecinos en la elaboración de las alfombras. "En Schamann, donde vivía, también colaboraba. Hace tres años me trasladé a La Isleta y desde el inició participo en su elaboración. Me gusta la implicación que tienen los vecinos, es una tradición que ven los niños pequeños y jóvenes; ellos serán los encargados en un futuro de llevarlas a cabo", dice el joven, de 26 años.

Mari Carmen Rodríguez ha pasado el testigo a sus hijos. Desde la casa familiar, mira cómo elaboran ahora las alfombras con sal y gomilla. En su tiempo se hacía con papel cebolla y harina. "Calentábamos agua caliente que removíamos con harina. Hacíamos una pasta y amasábamos el papel de colores que luego pegábamos en el suelo", recuerda. También utilizaban cartulinas y plástico de botella; materiales con los que hacían flores y cadenetas con la que decoraban la calle. Su madre Carmen fue quien le pasó el testigo. Hoy, a sus 92 años, está elaborando el puchero del día. Ella también se asoma a ver cómo la alfombra va tomando vida en su misma puerta.

Unos metros más allá, Jacqueline Alemán barre la calle para que su lienzo esté limpio y pueda llenarlo de lagartos y pintaderas. "Me inspiré en una toalla", dice sonriendo la creadora de alfombras. A sus 52 años contribuye con sus hijos a mantener esta costumbre en pie, que engalana y da color al paso procesional de la virgen del Carmen. "Me da mucha pena que no se siga con la tradición. Cada vez somos menos vecinos de antaño, y los que hay son muy mayores ya", dice. "Este barrio ha cambiado tanto. Se ha llenado de vecinos nuevos, de casas de turistas. No sé si ellos y las nuevas generaciones continuarán con esta costumbre", apunta preocupada.

Un concurso para incentivar la tradición

Para mantener vivo este legado creativo efímero, la Asociación Cultural y Recreativa Corazón de La Isleta, que organiza este año los festejos, ha preparado una Ruta Cultural de las Alfombras para que ciudadanos y visitantes de Las Palmas de Gran Canaria puedan descubrir cómo se realizan los tapices. La ruta comenzará hoy, a las 11.00 horas en la calle Osorio, con una muestra de fotografías sobre algunas de las alfombras que se han diseñado estos días para las auroras e imágenes del pasado. Los visitantes podrán descubrir después in situ cómo los vecinos crean los diseños sobre el pavimento. "La gente cree que las alfombras solo se hacen para el Día del Carmen -16 de julio- pero la virgen sale todos los días en procesión a la calle desde el día 8 al 16. También en la procesión terrestre. Y todos los días se elaboran alfombras. Hemos querido visibilizar este trabajo y reconocer a los vecinos una tradición que han pasado de padres a hijos y que se mantiene gracias a ellos", manifiesta el presidente de la asociación José Santana, contento por la respuesta que están dando los residentes de La Isleta con su presencia en los diferentes actos que han programado hasta final de julio. "Esta son fiestas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero con sentimiento de barrio", concluye.

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Para incentivar esta tradición, se premiarán con una cantidad económica las mejores alfombras realizadas en las auroras pequeñas; las diseñadas para el Día Grande de la Virgen y para la procesión terrestre. Los tres primeros premios de cada categoría participarán después en el concurso de la Fundación Puertos Las Palmas, que gratificará con 500 euros a la más vistosa.