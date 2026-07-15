El Capitán de Navío Federico Martínez Gaude, nuevo jefe del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria

El Arsenal de Las Palmas cuenta desde el 14 de julio con un nuevo jefe. El Capitán de Navío Federico Martínez Gaude asumió la jefatura de la instalación naval tras la ceremonia de entrega de mando celebrada en la Plaza de Armas del Arsenal, en la que tomó el relevo del Capitán de Navío Carlos María Garau Pérez-Crespo, responsable del puesto desde julio de 2023.

El acto estuvo presidido por el Contraalmirante Santiago De Colsa Trueba, Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias, y contó con la presencia de la dotación del Arsenal y representantes de la Subdelegación del Gobierno, el Cabildo de Gran Canaria, Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército del Aire y del Espacio, Ejército de Tierra y empresas del sector naval.

Tras la entrega del mando se interpretó el himno de la Armada. El nuevo jefe del Arsenal dirigió unas palabras de agradecimiento a su antecesor y a la dotación de la instalación, en el inicio de una nueva etapa al frente de una unidad clave para el apoyo logístico naval en Canarias.

La trayectoria de Martínez Gaude vinculada a submarinos y planificación naval

Federico Martínez Gaude, nacido en San Fernando (Cádiz) el 9 de marzo de 1974, ingresó en la Escuela Naval Militar en 1994. Durante su carrera ha ocupado distintos destinos en unidades navales y órganos de planificación de la Armada.

Entre sus destinos figuran la Fragata Reina Sofía, los submarinos Galerna y Tonina, el Órgano de Valoración del Arma Submarina (OVAS) y el Buque Auxiliar Alerta, donde ejerció el mando. También desarrolló funciones en la División de Planes del Estado Mayor de la Armada y como jefe del Órgano de Apoyo a la Dirección (OAD) del Director de Sostenimiento en la Jefatura de Apoyo Logístico.

Más recientemente ocupó el puesto de representante nacional en la célula permanente de la EUROMARFOR en Roma. Durante su trayectoria a flote participó en operaciones internacionales como la Operación Atalanta en el océano Índico y misiones de disuasión y defensa en el Mediterráneo bajo bandera de la OTAN.

Especialista en submarinos y guerra electrónica

El nuevo jefe del Arsenal de Las Palmas es especialista en submarinos y guerra electrónica, diplomado en Estado Mayor y graduado en el Senior Course del NATO Defence College de Roma.

Además, cuenta con formación universitaria en Política de Defensa y Seguridad Internacional por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Está en posesión de varias condecoraciones nacionales y extranjeras y habla inglés e italiano.

El relevo en la jefatura del Arsenal se produce en una instalación que desarrolla funciones de apoyo a las unidades navales con base en Gran Canaria y a otros buques de Estado que requieren asistencia durante sus escalas.

El Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria

El Arsenal de Las Palmas tiene como misión principal proporcionar apoyo logístico a los cuatro Buques de Acción Marítima y a la unidad de Infantería de Marina (USCAN) con base en sus instalaciones.

Además, presta apoyo de oportunidad a otros buques de Estado y cuenta con la certificación ambiental ISO 14.001. La instalación recibió también la Medalla de Oro de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en 2025.

Actualmente, el Arsenal mantiene 253 puestos de trabajo directos y alrededor de 700 personas desarrollan su actividad profesional en sus instalaciones, entre personal propio y trabajadores vinculados a los servicios que operan en el recinto naval.