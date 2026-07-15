Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado: "El incremento del transporte marítimo en puertos de terceros países se debe a los ETS, no a que sus economías vayan mejor”

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana Hernández, advirtió este miércoles durante su participación en el Foro de Prensa Ibérica organizado por LA PROVINCIA en Canarias, celebrado en el hotel Santa Catalina, que la aplicación de la tasa ambiental europea ETS (Emission Trading System) -que obliga a las navieras a comprar derechos de emisión por los gases contaminantes generados por los buques que hacen escala en puertos comunitarios- puede acabar provocando un desplazamiento del tráfico marítimo hacia puertos situados fuera de la Unión Europea.

En una entrevista conducida por Antonio Cacereño, director del Club LA PROVINCIA, la conferencia giró sobre el futuro de los puertos españoles: 'Retos y oportunidades desde Las Palmas'. En ella defendió la necesidad de que Bruselas revise la aplicación de estas normas para evitar que una medida concebida para acelerar la descarbonización termine generando efectos contrarios a los objetivos ambientales y económicos que persigue la propia Unión Europea.

El también ingeniero naval explicó que el origen de esta regulación se encuentra en el Pacto Verde Europeo aprobado en 2019, una estrategia comunitaria destinada a avanzar hacia la sostenibilidad y que incorporó al transporte marítimo dentro de los sectores obligados a reducir emisiones.

Tras la pandemia, la UE desarrolló el paquete normativo conocido como 'Fit for 55', que incluye la directiva ETS marítima, el reglamento FuelEU Maritime y el sistema de suministro de combustibles alternativos (AFIR). Santana recordó que el primer borrador de esta normativa, elaborado en 2021, "no recogía ningún tipo de excepción o particularidad para las islas".

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, junto con Francia y Portugal, impulsaron una posición común para que las características de las regiones ultraperiféricas quedaran reflejadas en la legislación europea. Ese trabajo, añadió, permitió introducir algunas excepciones en la normativa aprobada en 2023.

"En el caso del ETS marítimo, se amplió hasta 2030 la aplicación para determinados tráficos domésticos, entendiendo como tales las conexiones entre islas y las rutas con la Península", particularidades que también fueron incorporadas al reglamento FuelEU Maritime. "Estamos contentos, pero no es suficiente", resaltó Santana.

Las consecuencias

El presidente de Puertos del Estado explicó durante su participación en el foro organizado por Prensa Ibérica en Canarias que España trasladó a la Comisión Europea su preocupación por el impacto que dichas medidas podían tener sobre el sistema portuario europeo y, especialmente, sobre los territorios insulares.

Junto con otros diez países, entre ellos Italia, Grecia, Malta y Polonia, detalló el envío de comunicaciones alertando de tres posibles consecuencias: la fuga de carga hacia puertos de terceros países, la pérdida de conectividad marítima y el desplazamiento de inversiones hacia instalaciones situadas fuera de la UE.

"Si una inversión se desplaza a un tercer país es muy difícil dar el paso atrás", advirtió Santana, quien insistió en que la aplicación de la normativa podría incluso dificultar el objetivo ambiental perseguido. "La directiva pretende reducir emisiones, pero si el tráfico se va al tercer puerto, no se consigue ese objetivo", afirmó.

Destacó que para analizar el impacto real de los ETS, Puertos del Estado creó el Observatorio EU-ETS, encargado de estudiar las posibles afectaciones derivadas del pago por emisiones al transporte marítimo español. El primer informe se centró en las grandes rutas internacionales de mercancías, especialmente las procedentes del sudeste asiático hacia Europa, y sus conclusiones confirmaron una tendencia que el sector ya sospechaba: "Se estaban produciendo tránsitos a puertos de terceros países cercanos a la Unión Europea para evitar el pago de los ETS".

El análisis incluyó puertos de Marruecos, Reino Unido, Egipto, Israel y Turquía. Según Santana, el estudio descartó que el incremento de actividad en esas instalaciones respondiera únicamente a una mejora económica de esos países. "El resultado fue que no, con lo cual la conclusión es que podían ser los ETS", subrayó. Mediante un análisis comparativo, concluyeron que el aumento del tráfico podía estar vinculado a la intención de evitar los costes asociados a la normativa europea de emisiones.

El primer trimestre de este año el Reino Unido pasó de concentrar el 17% al 33% del movimiento de contenedores en los puertos del norte Gustavo Santana — Presidente de Puertos del Estado

Además, el informe detectó un riesgo añadido en materia de inversiones. Santana explicó que varios de esos países están desarrollando ampliaciones portuarias. "En suma, entre 2021 y 2029, Reino Unido y otros estados analizados prevén inversiones por unos 7.500 millones de euros, que permitirán elevar la capacidad de gestión de contenedores desde los 24 millones de TEU actuales hasta cerca de 40 millones", apuntó.

El presidente de Puertos del Estado avanzó que el segundo estudio del Observatorio se presentará próximamente y adelantó que los datos apuntan a que la tendencia actual continúa. Como ejemplo, señaló que entre 2022 y el primer trimestre de este año el Reino Unido pasó de concentrar el 17% al 33% del movimiento de contenedores en los puertos del norte.

A nivel nacional, explicó que ya se están adoptando medidas para que los ingresos obtenidos mediante los ETS reviertan en el propio sector marítimo y portuario. Fruto de esa reivindicación, se han destinado ya 250 millones de euros para proyectos relacionados con corredores verdes, descarbonización y formación. "El sector naviero puede decir que no es suficiente para las labores de descarbonización, pero antes no había nada y ahora creo que hay algo, y me parecería bien que hubiera aún más", concluyó Santana.