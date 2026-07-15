Llega a Las Palmas de Gran Canaria la cuarta edición del Burger Fest

La Plaza de Canarias, en el entorno del Parque Santa Catalina, se convierte este fin de semana en el punto de encuentro para los amantes de la hamburguesa. Las Palmas Burger Fest Canarias 2026 reúne desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de julio a más de 25 restaurantes de las islas en una cita que combina gastronomía, música y ocio.

La cuarta edición del festival reúne propuestas llegadas desde distintos puntos del Archipiélago con una idea común: poner en valor el talento de los restauradores canarios y el producto local a través de uno de los platos más populares de la cocina internacional.

Más de 25 opciones para elegir la mejor burger de Canarias

El público podrá recorrer durante tres días un amplio escaparate de hamburguesas con recetas propias, desde las elaboraciones más clásicas hasta combinaciones más atrevidas. Cada establecimiento presenta su particular interpretación de un plato que gana protagonismo dentro de la oferta gastronómica de las islas.

El festival mantiene también una apuesta por la diversidad con espacios específicos para propuestas veganas, opciones sin gluten, una zona dulce y una selección de cervezas artesanas para completar la experiencia gastronómica.

Un concurso con premios y participación del público

Uno de los momentos centrales del Burger Fest será el concurso que premiará las mejores hamburguesas participantes. Un jurado especializado valorará aspectos como la calidad del producto, la elaboración y el resultado final de cada propuesta.

La competición repartirá premios de 500 euros para la mejor burger del festival, 300 euros para la segunda clasificada y 150 euros para la tercera. Los visitantes también tendrán la oportunidad de elegir su favorita con el premio a la Mejor Burger del Público, dotado con 150 euros.

Tres días de música en directo junto a la gastronomía

El encuentro gastronómico suma una programación musical que acompaña la actividad durante las tres jornadas. El escenario del festival contará con actuaciones de artistas y DJs desde la tarde del viernes hasta la noche del domingo.

El cartel incluye nombres como Tana Sandoval, José Viera DJ, Evando Moreira, DJ Beat Creator, La Tribu Pop, Sanfry DJ, Dipu Daswani, Las Mellizas DJ y Fano Sánchez.

Una cita gastronómica abierta para todos los públicos

Con entrada gratuita, el Burger Fest busca acercar al público una experiencia que une restauración, entretenimiento y promoción del comercio local. La organización cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Desarrollo Local y Comercio de Canarias.

Durante los días 17, 18 y 19 de julio, la Plaza de Canarias acoge una nueva edición de un evento que sitúa a Las Palmas de Gran Canaria como escenario de referencia para los sabores y propuestas gastronómicas del Archipiélago.

Programación musical del Burger Fest: