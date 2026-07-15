«La Luz carece de estructura para subir de categoría»: Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana Hernández, destacó durante su participación en el Foro de Prensa Ibérica en Canarias que la Autoridad Portuaria de Las Palmas "carece de estructura" para subir de categoría del grupo dos -en el que se encuentra- al uno, en el que se sitúan Algeciras, Barcelona, Valencia y Bilbao. Esta clasificación de puertos, estipulada por el Ministerio de Hacienda, se realiza en función del volumen de negocio, tránsito y rentabilidad.

Matizó que Hacienda establece instrucciones específicas para los cambios de categoría, vinculadas en gran medida al personal necesario para acometer las tareas de las autoridades portuarias. Recalcó que "estar en un grupo o en otro no quiere decir que recibas más o menos fondos europeos, tiene que ver con la estructura de recursos humanos".

En el caso de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, tiene asignada una estructura que, según Santana, está compuesta por unos 30 empleados fuera de convenio. "Tiene un subdirector, cuatro jefaturas de área, 11 jefaturas de departamento y 16 o 17 de inspección", enumeró, pero de esa treintena "tiene cubiertas 18".

El responsable de la red portuaria de titularidad estatal añadió que estaría "encantado" de que Las Palmas subiera al grupo uno, pero precisó que la entidad debe tener cubierta antes la estructura asignada para seguir creciendo.

Además, urgió a la Autoridad Portuaria "a regularizar" la situación de la Fundación Puertos de Las Palmas, cuya gerente acaba de dimitir tras un informe de Puertos del Estado en el que se detalla la situación financiera y el margen de continuidad de la institución. Matizó que la decisión de disolverla o reconvertirla "tiene que salir de la propia fundación", y recordó que la petición para aclarar su futuro tiene ya 13 años.

Obras previstas en los puertos de Canarias

Santana detalló que las inversiones previstas para los puertos canarios como parte del 'Plan Horizonte 2030' ascienden a 600 millones de euros. "El segundo ciclo inversor, presentado en Las Palmas a finales del pasado año, está dirigido a acciones de sostenibilidad, digitalización y aumento de la calidad en los servicios portuarios".

De 7.000 millones de euros previstos en dicho plan para los puertos estatales, 600 millones están destinados a mejoras del sistema portuario canario. "De esos 600, 350 están en la Autoridad Portuaria de Las Palmas y 250 en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, principalmente para obras de infraestructura y a OPS", especificó Santana.

Enumeró la ampliación del muelle Reina Sofía, en Gran Canaria y las mejoras del muelle de Granadilla, en Tenerife. "Próximamente irá al Consejo de Ministros la aprobación para el cierre del Reina Sofía y se volverá a llevar la aprobación del importe para Granadilla".

Recordó que en el caso de este último, el puerto todavía está "en construcción" y destacó que existe "interés" por parte de la iniciativa privada para "asentarse" en él. Al respecto, hizo hincapié en el efecto 'tractor' que las inversiones públicas tienen sobre la inversión privada. "Cada euro público puede llegar a generar entre 1,5 y 2 euros de inversión privada".

El presidente de Puertos del Estado también previó mejoras para el muelle de Los Cristianos. "Se está haciendo el cierre para reforzar la seguridad" y diferenció los trabajos que se hacen en el interior de la infraestructura con los del acceso, estos últimos motivo de molestia de los vecinos de la zona.

"Una cosa es hablar el acceso y otra del puerto en sí". Las medidas, dijo, están vinculadas a la "seguridad portuaria". Lo demás, precisó, "es un tema de competencia insular o, incluso, del Gobierno de Canarias". A esas obras sumó la ampliación prevista en el puerto de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.