El PP reclama a Carolina Darias que asuma la sentencia contra la tasa de basuras y ofrezca seguridad a los vecinos

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, reclamó este jueves a la alcaldesa, Carolina Darias, que no presente recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la ordenanza reguladora de la tasa de basura y que asuma el fallo judicial para dar una respuesta a los vecinos que ya han abonado el importe.

Delgado considera que la prioridad del Ayuntamiento capitalino debe ser resolver la situación generada tras la resolución judicial y ofrecer seguridad a los ciudadanos que ya han abonado el recibo o que han presentado consultas y reclamaciones sobre el tributo. Además, afirmó que mantener abierto el procedimiento judicial supondría prolongar la incertidumbre durante meses o años.

Según destacó, el Ayuntamiento capitalino debería iniciar ahora los trabajos para establecer una nueva regulación de la tasa con garantías jurídicas y matizó que debería tener en cuenta las aportaciones de los vecinos y sectores afectados. La implantación de esta tasa es obligatoria en todos los municipios españoles de más de 5.000 habitantes por medio de la Ley 7/2022, de ahí la necesidad de, en caso de asumir la sentencia, reformular la ordenanza.

El PP recuerda sus recursos contra la ordenanza

El Partido Popular sostiene que desde el principio se opuso a la tasa durante su tramitación, mediante la presentación de alegaciones, recursos contra su aprobación y la posterior vía judicial. "Nosotros advertimos de que su diseño iba a generar problemas jurídicos, económicos y administrativos", aseguró Delgado.

Delgado cuestionó el modelo aplicado por el Ayuntamiento al considerar que la ordenanza no diferenciaba adecuadamente entre situaciones distintas. Como ejemplo, señaló que el sistema hacía asumir una carga similar a viviendas con una única persona residente y a hogares con un mayor número de habitantes, sin tener en cuenta, según el PP, factores como la capacidad económica o la generación de residuos.

Carga administrativa por las reclamaciones ciudadanas

La portavoz popular también alertó del impacto que la situación está teniendo en los servicios municipales encargados de la gestión tributaria y la atención ciudadana. Según explicó, estas áreas están recibiendo un aumento de consultas, recursos y solicitudes de devolución tras conocerse la sentencia.

Delgado indicó que un eventual recurso ante el Tribunal Supremo mantendría esta situación durante más tiempo y obligaría al Ayuntamiento a seguir destinando recursos administrativos a un procedimiento que, a juicio del PP, debería encaminarse hacia una nueva solución.

El PP reclama una nueva regulación de la tasa

La formación popular plantea que el Ayuntamiento abra una nueva etapa basada en la seguridad jurídica y el consenso. Para Delgado, la solución pasa por asumir la sentencia del TSJC y elaborar una nueva ordenanza que cumpla los requisitos legales. La portavoz del PP también se refirió al origen de la obligación de establecer este tipo de tributos y señaló que la Ley 7/2022, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, trasladó a las entidades locales la obligación de implantar una tasa de residuos.

Delgado pidió a la alcaldesa que adopte una decisión que permita cerrar la incertidumbre generada. "Todavía está a tiempo de actuar con responsabilidad y ofrecer estabilidad a miles de familias que solo quieren saber a qué atenerse. Recurrir sería prolongar innecesariamente el problema; rectificar sería empezar a solucionarlo", concluyó la portavoz popular.