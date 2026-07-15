El traslado de la subestación de La Cícer obliga a abrir 1,5 kilómetros de zanjas en Guanarteme

El traslado de la subestación eléctrica de La Cícer obliga a abrir 1,5 kilómetros de zanjas entre Guanarteme y Carretera de Chile para poder adaptar la red y seguir dando servicio a esta zona de Las Palmas de Gran Canaria. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este miércoles la solicitud de Red Eléctrica tanto para construir las nuevas instalaciones en el barranco de Tamaraceite, a la altura de El Rincón, como para habilitar la red subterránea y que no se vea interrumpido el servicio. La desapareción de la central de la calle Secretario Padilla supone un triunfo para los vecinos quienes llevan décadas reclamando esta actuación.

La subestación de La Cícer es el último vestigio de la vieja central eléctrica inaugurada en 1928 junto a la playa de Las Canteras. Con el tiempo, las instalaciones quedaron obsoletas y tan solo permaneció en este punto una subestación de menor envergadura. La plataforma Recuperar La Cícer lleva más de 20 años luchando para recuperar este espacio; una reivindicación que se vio ratificada por el Tribunal Supremo y el TSJC en 2023, quienes obligaron a Endesa a desmantelar las instalaciones y trasladarlas de lugar.

Subestación Las Palmas Oeste

La nueva subestación denominada Las Palmas Oeste estará situada en unos terrenos en un margen del barranco de Guanarteme, muy cerca del puente del Rincón. El proyecto, promovido por Red Eléctrica, cuenta con una inversión prevista de 5,37 millones de euros. Se tratará de una subestación de alta tensión capaz de transformar 66 kilovoltios y distribuirlos a distintas redes por el lado oeste de la capital. Para ello utilizará un sistema de celdas aisladas libre de hexafluoruro de azufre, un gas que se ha utilizado tradicionalmente pero que es altamente contaminante.

Para conectar las nuevas instalaciones con la red de abastecimiento de la ciudad será necesario hacer una serie de obras en el entorno más cercano. Hay que tener en cuenta que la subestación actual da servicio a unos 90.000 ciudadanos. Estos están distribuidos principalmente entre la zona Puerto y Siete Palmas, además de dar energía al centro comercial Las Arenas, el hospital Doctor Negrín o los polígonos industriales de Las Torres, entre otras instalaciones.

Tres líneas de distribución

Entre los documentos que han salido a exposición pública, se encuentra el expediente de autorización para desplegar las nuevas líneas de distribución. Concretamente, será necesario crear tres líneas de unos 0,5 kilómetros cada una. Estas permitirán conectar la nueva subestación con las líneas de Guanarteme - La Paterna, Guanarteme - Sabinal 1 -esta es la que proviene de la central de Jinámar- y Guanarteme - Muelle Grande. Para ello, habrá que realizar actuaciones en la Carretera de Chile y la calle Doctor Alfonso Chiscano, así como en la calle Secretario Padilla, que es donde se encuentra la vieja subestación de La Cícer.

El tercer proyecto que ha salido a exposición pública por parte de la Consejería de Transición Ecológica corresponde con los servicios auxiliares de la nueva subestación. Esta obra incluye un centro de entrega y transformación, además de nuevas canalizaciones subterráneas. Los trabajos afectarán a las parcelas aledañas, situadas en el barranco de Tamaraceite junto a la calle Guarela, que es la vía que va a parar a la trasera de los depósitos de Aguas de Firgas.

Para hacer el traslado de la subestación ha sido necesario cambiar el Plan General de Ordenación (PGO) de 2012, dado que las parcelas escogidas eran suelo rústico. Esta modificación recibió el visto bueno de la evaluación ambiental el pasado mes de febrero. Se trata de una antigua parcela agrícola de 10,06 hectáreas cuyo suelo está altamente degradado por movimientos de tierras, aperturas de pistas y por haberse convertido en un punto limpio improvisado donde se tira basura de manera descontrolada.