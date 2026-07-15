La Virgen del Carmen de La Isleta se verá en directo en toda Canarias

Televisión Canaria ofrecerá en directo este jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, la tradicional Procesión de La Aurora de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria.

La retransmisión comenzará a las 10:00 horas y podrá seguirse a través de TDT, Canarias Play, rtvc.es y YouTube.

El canal autonómico llevará a los hogares de Canarias uno de los actos más esperados de las fiestas del barrio, con el que vecinos, devotos y marineros honran a su patrona.

El dispositivo especial estará encabezado por Tomás Galván, encargado de la narración, junto al cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, gran conocedor de la historia de las fiestas de La Isleta.

A pie de calle, el redactor José Marrero recogerá el ambiente religioso y festivo, mientras que Emanuel de Daniel se encargará de las crónicas de la noche previa.

Una jornada marcada por la devoción

Los actos religiosos comenzarán a medianoche con el tradicional repique de campanas y un espectáculo pirotécnico que anunciará la festividad litúrgica de la Virgen del Carmen.

A las 4:30 horas se celebrará la primera Eucaristía del día, armonizada al órgano por Eduardo García. Al término de la misa dará comienzo la Procesión de La Aurora, que recorrerá varias calles del barrio antes de regresar al templo, donde se celebrará una nueva Eucaristía.

La programación religiosa continuará a las 12:00 horas con una misa cantada. Por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar otra Eucaristía con órgano y la participación de la soprano Inna Saavedra.

La jornada culminará con el rezo del Santo Rosario, a las 19:30 horas, y la celebración solemne de la Eucaristía, a las 20:00 horas, acompañada por el Coro de la Parroquia Amigos del Carmen.

Música, alfombras y ambiente popular en la víspera

La víspera del día grande, el 15 de julio, La Isleta vivirá una jornada festiva con la Diana Floreada de la Banda Atlántico Sound, que recorrerá distintas calles del barrio hasta llegar a Benartemi.

También se instalará un mercadillo organizado por la Asociación de Empresarios de Santa Catalina y, a las 11:00 horas, la calle Osorio acogerá la Ruta Cultural de las Alfombras, con premios por categorías de hasta 500 euros.

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La jornada previa concluirá con un concierto de La Trova, a partir de las 21:00 horas, en la calle Benartemi, antes del repique de campanas y los fuegos artificiales que anunciarán la Festividad de Nuestra Señora del Carmen.