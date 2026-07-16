FESTIVIDAD DEL CARMEN
El Arsenal de Las Palmas acoge la conmemoración del 125 aniversario del Patronazgo de la Virgen del Carmen de la Armada
El almirante del Mando Naval de Canarias Santiago de Colsa Trueba destaca la labor del cuerpo en zonas sensibles como el Golfo de Guinea y la zona de Gibraltar
La Armada ha celebrado este jueves el 125 del Patronazgo de la Virgen del Carmen, una efeméride que congregó a numerosas familias de marinos, así como personal militar del cuerpo en el Arsenal de Las Palmas. El Almirante y comandante del Mando Naval de Canarias Santiago de Colsa Trueba exhortó durante su alocución la labor del personal en la defensa de España y de su soberanía territorial, especialmente a los que se hallan en áreas conflictivas como el Golfo de Guinea, donde trabajan en controlar la piratería y el tráfico de personas, y la zona de Gibraltar, donde opera el narcotráfico.
Durante el acto, que congregó a numerosas personalidades civiles, militares y de las Fuerzas Armadas además de responsables políticos del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y miembros del Puerto, también se otorgaron diversas condecoraciones al mérito naval por conducta ejemplar castrense, así como las encomiendas de San Hermenegildo, que simbolizan un servicio de 30 años a la Armada sin mancha en el expediente penal.
También se homenajeó al personal que va a la reserva y a los veteranos.
Bajo el tradicional ceremonial marítimo, las distintas familias y dotaciones de la Armada hicieron una ofrenda floral a la Virgen del Carmen, que presidió el acto. Los marinos no se olvidaron de los compañeros que han perdido la vida por España en acto de servicio y depositaron una corona en la cruz que los recuerda.
El Patronazgo de la Virgen del Carmen se conmemora cada año en el Arsenal de Las Palmas. Fue la reina María Cristina de Hasburgo-Lorena, segunda esposa del rey Alfonso XII y madre de Alfonso XIII, quien durante su periodo de regencia (1885-1902) firmó un real decreto por el que la virgen del Carmen se convertía en patrona de la Armada y se conformaba un Patronazgo para su celebración cada 16 de julio.
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